WIDEO Młodzi-zdolni chcą pomagać Polsce. Teraz mogą

Rynek zamówień publicznych jest obecnie wart 200 mld zł, jednak procedury i efektywność procesów w zamówieniach publicznych pozostawiały do tej pory, delikatnie mówiąc, wiele do życzenia, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań z rynku. M.in. dzięki platformie GovTech Polska bardzo się to zmienia. Okazuje się, że młodzi i zdolni programiści we współpracy z administracją państwową mogą i chcą rozwiązywać problemy, które dotyczą nas wszystkich. Gościem Maksymiliana Wysockiego w czwartkowym „Wywiadzie Gospodarczym” w telewizji wPolsce.pl była Justyna Orłowska, dyrektor GovTech Polska

Hackathon to coś, co przyciąga młodych i zdolnych jak magnes. W dotychczasowym podejściu do zamówień publicznych zastosowanie tej formuły konkursu nie jest ewolucją, ale rewolucją. Wymaga od urzędnika w pierwszej kolejności przyznania, że gdzieś występuje problem. W drugiej kolejności przyznania tego, że musi wyjść na rynek i przedstawiając go zachęcić innych do pomocy w jego rozwiązaniu. Jeszcze kilka lat temu, przy powszechnej tzw. mentalności urzędniczej, wydawało się to niewykonalne. A jednak. Dziś jest już zupełnie inaczej. Jak to się wszystko zaczęło? Pierwszy z inicjatywą wyszedł obecny premier, ówczesny minister finansów i rozwoju, Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki zaadresował takie pytanie na największym hackathonie „HackYeah”, „Jak wyeliminować wyłudzenia VAT na portalach aukcyjnych w Internecie?”. I co się okazało, rozwiązanie dostarczone przez tych programistów, po kilku miesiącach od wdrożenia tego rozwiązania już przez Ministerstwo Finansów, doprowadziło do spadku wyłudzeń w Internecie o 80 proc. – przypomniała powiedziała Justyna Orłowska, dyrektor GovTech Polska.

Ministerstwo Finansów mogło sobie samo pozwolić na wdrożenie rozwiązania, ale nie każdy urząd lub jednostka administracji, czy samorządu ma pod ręką programistów. Tu do akcji właśnie wkracza GovTech Polska, który pozwala uczestnikom konkursów realizować ciekawe wyzwania wagi państwowej, a zgłaszającym potrzebę, poza dostępem do specjalistów, umożliwia i realizuje – w razie potrzeby - wdrożenie danego rozwiązania.

My realizujemy wyzwania wagi państwowej. Bo niczym innym nie są sprawy, które na co dzień urzędnicy muszą zaadresować i wykonywać. Czasami nie sami, bo mamy ekspertów świetnych od podatków i od zdrowia, ale nie zawsze muszą oni być ekspertami od technologii, ale takich ekspertów mamy na rynku – powiedziała Justyna Orłowska, dyrektor GovTech Polska.

Kiedy jeszcze obecny premier Mateusz Morawiecki był ministrem finansów i rozwoju, przyciąganie najlepszych ekspertów technologicznych na rynku zaczęto hackathonem [połączenie słów „hackować” oraz „maraton” – red.] konkursem dla programistów.

Wcześniej, hackathon był poza zamówieniami publicznymi, ale on zainspirował nas, żeby zastanowić się „hmm, czy w ustawie o zamówieniach publicznych nie moglibyśmy wmontować hackathonu, czyli zebrać wszystkie korzyści, jakie daje hackathon, czyli walkę na pomysły, a nie na to kim się jest, bo na hackathonie możesz być studentem, ale jak udowodnisz, że potrafisz, możesz wygrać [realizację zamówienia – red.]. Ważny jest też brak zbędnej papierologii, bo jak wiemy, Bill Gates i podobne osoby niekoniecznie kończyły wyższe studia, a były świetnymi programistami – powiedziała Justyna Orłowska.

Bardzo ważnym aspektem jest platforma konkursy.govtech.gov.pl na której Spółki Skarbu Państwa i administracja państwowa mogą składać swoje przetargi, a Software House’y się rejestrować. Jednocześnie platforma ta pozwala uniknąć wielu pułapek wcześniejszego prawa zamówień publicznych.

Formuła hackathonu z powodzeniem przyjęła się wśród młodych i zdolnych ludzi, ale dlaczego? W tym czasie mogliby przecież robić zupełnie coś innego i także za realne pieniądze. Jak podkreśliła dyrektor Orłowska, kluczowe jest tu pojęcie „wyzwania”.

Od piątku 8 listopada rusza druga runda konkursu i nowy, pierwszy etap składania prac na nowe zamówienia. Od nowego roku platforma GovTech Polska ma działać już w sposób ciągły.

Dowiedz się więcej o problemach zgłaszanych przez platformę GovTech oraz przykładach sukcesów we wdrożeniach, np. o tym jak w Świdniku uszczelniono system opłat za wywóz śmieci, z luką na 1 mln zł, który już w pierwszym kwartale od realizacji zwrócił się dziesięciokrotnie.

ZOBACZ CAŁY PROGRAM:

ZOBACZ TEŻ: Rząd przyjął uchwałę ws. programu „GovTech Polska”

ZOBACZ TEŻ: KRYNICA: Ogłoszono zamówienia w ramach GovTech

ZOBACZ TEŻ: Orlen przystępuje do rządowego programu GovTech

ZOBACZ TEŻ: Europejskie wydatki na GovTech to ok. 25 mld dolarów

ZOBACZ TEŻ: Finał ARP i NASK Hackathon – 24 godziny, które zmieniają nasze życie

ZOBACZ TEŻ: Morawiecki: Burza mózgów pomoże w wodnym problemie

mw