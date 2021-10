Kolejny rekord inflacji

Piątkowa sesja, otwierająca ostatni kwartał roku, rozpoczynała się w Europie bardzo niepewnie, wszystkie główne indeksy notowały wyraźne minusy. Od początku inicjatywę przejął popyt, ale siła odbicia była dość zróżnicowana. IBEX zdołał się zamknąć na minimalnym plusie (+0,04 proc.), ale niemiecki DAX spadł o 0,68 proc., a brytyjskie FTSE100 o 0,84%. Frankfurt miał utrudnione zadanie z uwagi na słabsze od oczekiwań dane o sierpniowej sprzedaży detalicznej (1,1 proc. r/r vs. konsensus 1,5 proc. r/r), i lekką ujemną rewizję wstępnych danych o PMI (58,1 pkt. vs. 62,6 pkt. w sierpniu), ale w wielu gospodarkach Europy wskaźniki oddalają się od rekordowych poziomów dość spokojnie. W Polsce wskaźnik zaskoczył negatywnie, osuwając się z 56 pkt. do 53,4 pkt. (konsensus: 54,8 pkt.)

Nie zaszkodziło to bynajmniej polskiej giełdzie, która wbrew naszym obawom nie odreagowała czwartkowej relatywnej siły. WIG20 wzrósł o 0,76 proc., mWIG40 o 0,37 proc., a sWIG80 o 0,09 proc. Olbrzymią rolę odegrała w tym kolejna niespodzianka inflacyjna – zgodnie ze wstępnym odczytem dynamika cen wyniosła we wrześniu 5,8 proc. r/r, 0,3pp więcej od konsensusu (szacunkowy HICP dla strefy euro wzrósł z 3,0 proc. r/r do 3,4 proc. r/r i był o 0,1pp wyższy od oczekiwań), wpływając bardzo silnie na notowania banków – indeks sektorowy zyskał 3,92 proc. Ocena rynku jest w tym momencie całkowicie jednoznaczna – RPP popełniło błąd nie podążając drogą Czech i Węgier i zostanie zmuszone do podwyżek stóp procentowych pod presją rosnących oczekiwań inflacyjnych. Rentowności krajowych obligacji 2-letnich w ciągu miesiąca wzrosły z 0,39 proc. do 0,87 proc. CPI prawdopodobnie przekroczy barierę 6 proc. r/r już w październiku, rosnąc dalej przez resztę roku. Obrona bierności Rady zachowaniem czynników niemonetarnych (wpływ cen paliw na wzrost wskaźnika jest bezdyskusyjny) przy takich poziomach inflacji bazowej nie może być dłużej kontynuowana niezależnie od tego, jakie tempo powrotu do celu NBP wskaże listopadowa projekcja. W opinii rosnącej części ekonomistów CPI może się znajdować powyżej przedziału dopuszczalnych wahań od niego w niemal całym horyzoncie prognoz. Ponownie warto jednak podkreślić, że o ile wysoka inflacja staje się coraz poważniejszym problemem dla konsumentów, w szczególności dla dużych spółek stanowi ona silne wsparcie.

S&P500 wzrosło w piątek o 1,15 proc., a NASDAQ o 0,82 proc. Bardzo dobry dzień odnotowała energetyka, wpierana przez finanse, telekomunikację, materiały i przemysł. Wprawdzie w 3Q2021 IT, w szczególności Alphabet i Apple, wypadły bardzo solidnie na tle rynku, ale wydaje się, że w końcówce roku możemy zobaczyć, drugą, być może nie tak nasiloną jak w 1Q2021 falę rotacji sektorowej. Powrót rentowności obligacji 10-letnich poniżej 1,5 proc. nie okaże się naszym zdaniem trwały, w górę w najbliższych miesiącach będzie zapewne przesuwał się też krótki koniec krzywej.

Giełdy chińskie pozostaną zamknięte do czwartku, więc wpływ rynków azjatyckich na sentyment jest obecnie ograniczony, ale sentyment ewidentnie nie imponuje, gdy weźmie się pod uwagę piątkowe zamknięcie w USA – giełdy w Europie mogą mieć problem z nawet neutralnym otwarciem. W centrum uwagi inwestorów znajdzie się dzisiaj posiedzenie OPEC, rynek może wypatrywać jakichkolwiek sygnałów reakcji na rosnące gwałtownie we wrześniu ceny ropy.

Kamil Cisowski

Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Dom Inwestycyjny Xelion