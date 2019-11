Spokojny listopad

Piątkowa sesja przyniosła wzrosty na większości globalnych rynków, ale nie zmieniła neutralnego wydźwięku całego tygodnia. Wzrosty w Europie osiągnęły skalę od 0,1% (FTSE 100) do 1,0% (IBEX), na większości giełd oscylując wokół pół procent.

Na plusie zdołał się wreszcie zamknąć WIG20, który odnotował wzrost o 0,4% przy bardzo niewielkich minusach małych i średnich spółek. Tydzień zdecydowanie pozostawił w Polsce niedosyt, a końcówka miesiąca i zbliżające się dostosowanie wagi Polski w indeksach MSCI stawiają pod znakiem zapytania szanse na relatywną siłę względem rynków zagranicznych przed początkiem grudnia. Głównym motorem wzrostów było Dino, które w czwartek obroniło wsparcie na poziomie 135 zł, by w piątek znaleźć się przejściowo nawet powyżej140 zł. Dobrze zachowywały się też spółki telekomunikacyjne (Orange, Cyfrowy Polsat).W USA widzieliśmy silne wzrosty (S&P500 i NASDAQ zyskały po 0,7%) i zamknięcie na dziennych szczytach. Wall Street wciąż żyje słowami L.Kudlowa o zbliżającym się porozumieniu z Chinami, gdy tylko ostatnie kwestie (m.in.harmonogram zakupów surowców rolnych) zostaną rozwiązane.

Rynki w Szanghaju, Tokio i Hong Kongu wyraźnie dziś rosną pomimo kolejnych weekendowych starć protestantów w autonomii z policją. Władze Hong Kongu oczekują już, że spadek PKB w 2019 r. wyniesie -1,3%, a kolejne linie lotnicze ograniczają połączenia do targanego konfliktem miasta. Bank Chin poinformował o obniżeniu stopy repo do 2,5% oraz zasileniu systemu finansowego zastrzykiem płynność w wysokości 25,6 mld USD poprzez operacje otwartego rynku. Tematem dnia wydaje się zapowiedź IPO Saudi Aramco. Władze w Riyadzie będą chciały sprzedać 1,5% akcji naftowego giganta, którego wycena okaże się niższa od pierwotnych założeń i sięgnie prawdopodobnie 1,6-1,7 bln USD. Oznacza to, że ostateczna wartość IPO okaże się zapewne tylko symbolicznie wyższa niż miało to miejsce w przypadku Alibaby.Z uwagi na brak dużych szans na wynegocjowanie porozumienia amerykańsko-chińskiego w listopadzie może czekać nas kolejny tydzień niewielkiej zmienności. Publikowane w środę (Fed) i czwartek (EBC) zapisy dyskusji z ostatnich posiedzeń banków centralnych pozwolą rzucić nieco światła na szanse na dalsze luzowanie polityki monetarnej w głównych gospodarkach w 1Q2020, ale oczekiwania rynkowe, że takowe nastąpi, są obecnie niewielkie. Najciekawiej powinna wyglądać sesja piątkowa z uwagi na publikacje PMI z Europy iUSA.

Kamil Cisowski

Dyrektor Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Dom Inwestycyjny Xelion