S&P500 z rekordem, WIG20 przynajmniej nie spada

W poniedziałek warszawskie blue chipy kontynuowały odbicie, choć patrząc na skalę zwyżek, niewątpliwie pojawia się duży niedosyt. WIG20 zakończył ostatecznie sesję ze wzrostem o 0,3%, osiągając przy tym obroty na poziomie 537 mln zł.

W tym samym czasie najważniejsze indeksy w pozostałej części Starego Kontynentu prezentowały ok. 1-proc. zwyżki –niemiecki DAX zaliczył ostatecznie zamknięcie 0,9% powyżej kreski, a francuski CAC40 zyskał 1,2%.Wśród dwudziestu największych spółek notowanych naGPW, najsilniej drożały akcje Tauronu, które w poniedziałek osiągnęły wzrost o 6,1%. Po drugiej stronie rynku znalazły się natomiast walory mBanku, które zostały przecenione o 3,5%.W dniu dzisiejszym odbędzie się konferencja prasowa Urzędu Regulacji Energetyki dotycząca taryf na 2020 r., na której mają zostać podane szacunkowe zmiany płatności dla odbiorców w gospodarstwach domowych.Sprawa jest o tyle ciekawa, że jeszcze w ubiegłym tygodniu minister rozwoju J. Emilewicz zapowiadała brak wprowadzenia specustawy zamrażającej ceny energii na 2020 r. Tymczasem w jednej z wczorajszych wypowiedzi, wiceminister J. Sasin zapewniał, że rząd może jednak zrekompensować odbiorcom indywidualnym wzrost cen energii. Wygląda zatem na to, że podobnie jak w roku ubiegłym, sektor energetyczny może dostarczać w najbliższym czasie niemałych emocji.Spośród opublikowanych w poniedziałek danych makro, warto zwrócić uwagę na wstępne odczyty indeksów PMI za grudzień, które zostały zaprezentowane dla największych gospodarek strefy euro. Niestety przełomu jak nie było, tak nie ma –niemiecki PMI wypadł poniżej konsensusu i wyniósł zaledwie 43,4 pkt. (oczekiwano wzrostu z 44,1 pkt. do 44,5 pkt.). Mocny spadek zanotował również przemysłowy PMI Francji, który nieoczekiwanie obniżył się do 50,3 pkt. z poziomu 51,7 pkt. odnotowanego w listopadzie. Tradycyjnie lepiej wypadły indeksy PMI opisujące sytuację w usługach –zarówno w Niemczech, jak i we Francji wskaźniki te były zgodne z prognozami i znalazły się w okolicach 52 pkt.

Wczorajsze odczyty stoją w sprzeczności z oczekiwaną stabilizacją spowolnienia w strefie euro, na którą w komunikacie po ostatnim posiedzeniu zwracał uwagę Europejski Bank Centralny.Tymczasem za oceanem kolejne rekordy –amerykański indeks S&P500 zakończył wczoraj dzień ze zwyżką o 0,7%, a Nasdaq zyskał 1%.Przedstawiciel Departamentu Handlu USA, R. Lighthizer w wywiadzie dla CBS News powiedział, że umowa pierwszej fazy została „całkowicie skończona” i oprócz tematów związanych z produktami rolnymi, obejmuje również kwestie własności intelektualnej. Wspomniana umowa ma rzekomo zostać podpisana na początku stycznia 2020 r.

Patryk Pyka

Analityk Zespołu Usług i Analiz Rynkowych

Dom Inwestycyjny Xelion