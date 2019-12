W 2019 roku rozpoczęto budowę 230 tysięcy lokali

Tak wielu mieszkań nie budowano w Polsce od lat. W samym tylko bieżącym roku rozpoczęta zostanie budowa ponad 230 tysięcy lokali. Ostatnim razem z takimi wynikami mieliśmy do czynienia „za Gierka”.

Już 221,4 tys. mieszkań – budowa aż tylu nieruchomości rozpoczęta została w okresie od stycznia do listopada br. – wynika z najnowszych danych GUS. W całym roku może to być około 230-240 tysięcy lokali – szacuje HRE Investments. Takiego wyniku nie notowaliśmy od wielu lat. Ostatnim razem z tak dużej liczby budowanych mieszkań mogliśmy się cieszyć, gry u sterów państwa stał Edward Gierek.

Deweloperzy trzonem budownictwa

Wtedy jednak budowano mieszkania o niższym standardzie niż dziś, a ważnymi budowniczymi były spółdzielnie. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Najważniejszymi dostawcami mieszkań są w Polsce deweloperzy. Ci odpowiadają za około 60% wyników budownictwa mieszkaniowego. Następne są osoby fizyczne, które budują domy na własne potrzeby. Takie inwestycje odpowiadają za około jedną trzecią wszystkich budów nieruchomości mieszkaniowych w kraju.

Nie tylko budujemy, ale też oddajemy

Spójrzmy jednak na dokładniejsze dane na temat budownictwa deweloperskiego. Od kilku miesięcy firmy budujące mieszkania oddają do użytkowania coraz więcej lokali. We wrześniu było to 13,3 tys. lokali, a przez 11 miesięcy bieżącego roku 116,3 tys. nieruchomości, czyli o 17% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Cieszy to nie tylko osoby, które odbierają klucze do pachnących nowością mieszkań. Zadowoleni mogą być też akcjonariusze. Powód jest prosty - im więcej mieszkań oddawanych jest do użytkowania, tym wyższe kwoty deweloperzy mogą w księgach rachunkowych zaliczyć do przychodów, co powinno przekładać się na lepsze wyniki finansowe tych firm.

Coraz więcej nowych inwestycji

Dobre dane napływają też z obszaru rozpoczynanych budów. GUS informuje bowiem, że tylko w ubiegłym miesiącu deweloperzy rozpoczęli budowę prawie 13 tys. mieszkań – o 16,8% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Dobrze wyglądają też dane zsumowane za 11 miesięcy. Deweloperzy rozpoczęli w tym czasie budowę ponad 130,4 tysięcy mieszkań, czyli o 5,5% więcej niż w analogicznym okresie dobrego dla deweloperów roku 2018.

… i pozwoleń na budowę

Z tego obrazu wyłamują się jedynie trochę gorsze dane na temat wydanych w listopadzie pozwoleń na budowę. Tych było jedenastym miesiącu prawie 12,4 tysięcy – o 5,7% mniej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Wciąż jednak dane za dłuższy okresy wyglądają pozytywnie. Od stycznia do listopada deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę ponad 154,3 tysięcy mieszkań – o 5,1% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Czytaj też: Co czeka rynek mieszkaniowy w 2020 roku?

Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments