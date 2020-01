Umiarkowany optymizm pomimo gorszych danych z USA

Podczas dzisiejszej sesji możemy obserwować niewielkie wzrosty na rynku akcji.

W Europie indeksy rozpoczęły dzień od luk wzrostowych, niemniej kolejne godziny przyniosły szybkie cofnięcie, a następnie notowania utknęły w wąskiej konsolidacji. Jednak tuż przed zamknięciem rynków większość europejskich walorów znajduje się na plusie. Inwestorzy w dalszym ciągu liczą na porozumienie handlowe między USA, a Chinami oraz na brak eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, co przekłada się na dobre nastroje. Aktualnie brakuje innych czynników mogących przeszkodzić w dalszych wzrostach na rynku akcji. Do tej pory każda korekta jest wykorzystana do zakupów.

Jeśli chodzi natomiast o sesję w USA, ta również rozpoczęła się od niewielkich wzrostów - pomimo gorszych danych z amerykańskiego rynku pracy. Indeksy w Stanach Zjednoczonych znajdują się na historycznie wysokich poziomach, a dzisiejsze dane z rynku pracy nie psują nastrojów. Środowy raport ADP wskazywał na wzrost zatrudnienia przekraczający 200 tys., podczas gdy dzisiejsze Payrollsy wypadły jedynie na poziomie 145 tys. Tuż po publikacji mogliśmy obserwować niewielkie cofnięcie, niemniej ruch okazał się krótkotrwały. Przed godziną 17:00 najlepiej radzi sobie Nasdaq, który notuje +0,25%. Indeks 500 największych spółek zyskuje +0,2%, a Dow Jones znajduje się na wysokości poziomu wczorajszego zamknięcia. Dalsza część sesji powinna przebiegać raczej spokojnie, dziś nie poznamy już żadnych danych makroekonomicznych.

Warto także dodać, że przyszłym tygodniu rozpoczyna się sezon wyników na Wall Street. Banki i duże instytucje finansowe opublikują swoje wyniki jako pierwsze. Jeżeli dane okażą się dobre, to pomimo faktu że indeksy znajdują się na rekordowo wysokich, może to dodać paliwa do wzrostów.

