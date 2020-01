Cyberpunk kotwicą dla polskiego rynku

Nastroje na globalnych rynkach są dzisiaj raczej pozytywne. Wzrosty widoczne są przede wszystkim w Europie, natomiast pomimo początkowych wzrostów na amerykańskich kontraktach, sesja na Wall Street rozpoczęła się mieszanie, na co wpływ mogą mieć dane gospodarcze z USA. Główna uwaga jest jednak skupiona na polskim rynku, a konkretnie na jednej spółce – CD Projekt.

Sesja giełdowa na europejskich rynkach przebiega dzisiaj dosyć pozytywnie. Spore wzrosty dzisiejszego dnia notowane były dzisiaj na niemieckim DAXie, który pokonał lokalne szczyty z początku miesiąca. Indeks zbliża się małymi krokami do najwyższych poziomów w historii. Jeśli pozytywne nastroje na giełdach utrzymają się, powinna to być w zasadzie kwestia kilku najbliższych sesji. Niemniej DAX na ponad godzinę przez zamknięciem zyskuje jedynie 0,7 proc.. Wzrosty powyżej 1 proc. były dzisiaj widoczne w Hiszpanii, Szwajcarii, Francji, czy nieco poniżej tego poziomu w Wielkiej Brytanii. Pozytywny wpływ na wzrosty w Europie może mieć wyraźna deprecjacja europejskiej waluty, która w stosunku do dolara jest już notowana poniżej poziomu 1.1100.

W przypadku Wall Street otwarcie było mieszane, ale wciąż mamy możliwość wyznaczenia dzisiaj nowych historycznych poziomów. Przede wszystkim w przypadku Wall Street warto zwrócić uwagę na taką spółkę jak Alphabet, która oczywiście kojarzy się z przeglądarką Google. Spółka ta osiągnęła dzisiaj kapitalizację 1 biliona dolarów. Spółki z Wall Street kontynuują publikację wyniósł, choć wciąż w ujęciu rocznym spółki notują w większości straty. S&P 500 po godzinie 16:00 zyskiwał 0,2 proc..

Zdecydowanie największa uwaga należy się dzisiaj polskiemu rynkowi, za sprawą spółki CD Projekt. Spółka ogłosiła wczorajszego wieczora, że planuje przesunięcie premiery gry Cyberpunk 2077 z kwietnia na wrzesień. Taka sytuacja nie spotyka się w tej branży z pozytywnymi reakcjami, nawet jeżeli przesłanką jest wypuszczenie w pełni gotowej gry komputerowej bez jakichkolwiek błędów. Teoretyczny kurs otwarcia w pewnej chwili wskazywał na spadki nawet na poziomie 30 proc.. Kurs spółki otworzył się jednak ok. 10 proc. niżej i obecnie straty zostały ograniczone do ok. 8 proc.. Biorąc pod uwagę podobną sytuację związaną z przesunięciem premiery gry Wiedźmin 3 i spadkami zanotowanymi w tamtym czasie, można domniemywać, że najgorsze jest już za CD Projektem. Ze względu na ograniczenie spadków oraz pokaźne wzrosty na innych spółkach, po godzinie 16:00 WIG20 zyskiwał już niemal 0,3 proc..

Michał Stajniak Starszy Analityk Rynków Finansowych XTB