Giełda. Wirus sieje spustoszenie na rynkach

Chińskie władze potwierdzają, że liczba zgonów wywołanych groźnym koronawirusem wzrosła do 81, natomiast liczba zidentyfikowanych zarażeń przekroczyła 2800 przypadków. W poniedziałek informacje te zadziałały paraliżująco na rynki, na których widać wyraźny odwrót od ryzykownych aktywów

Informacje te dla jednych wydają się być jedynie pretekstem do korekty na rozgrzanym rynku, dla drugich realnym ryzykiem dla gospodarki Chin. Ostatnie wzrosty na rynkach akcji można w dużej mierze uzasadniać oczekiwanym ożywieniem gospodarczym, które dopiero miało nadejść, szczególnie jeżeli chodzi o gospodarkę Państwa Środka. Tymczasem walka z rozprzestrzeniającym się wirusem może stawiać wspomniane ożywienie pod sporym znakiem zapytania. Wśród medialnych spekulacji pojawiają się już nawet pierwsze szacunki, które zakładają, że „efekt wirusa” może obniżyć dynamikę chińskiego wzrostu PKB o 0,5-1%. Uważamy jednak, że na chwilę obecną jest zdecydowania za wcześnie na tego typu szacunki, a panująca niepewność ma szansę przerodzić się w korektę „typu V”.

Największe parkiety europejskie notowały dziś w przeważającej mierze ponad 2-proc. przecenę. W momencie pisania komentarza, niemiecki DAX traci 2,7 proc. a francuski CAC40 2,8 proc. Głębokie spadki dotarły również nad Wisłę, gdzie WIG20 został przeceniony o 3,3% (największy spadek od sierpnia 2018 r.), a mWIG40 oraz sWIG80 o 1,6 proc. Ponad 3-proc. spadek polskiego indeksu blue chipów był jednym z najgłębszych na Starym Kontynencie. Gorzej sytuacja wyglądała jedynie na rynku rosyjskim, który w dużej mierze uzależniony jest od wycen silnie taniejącej ropy naftowej.

Wszystkie spółki należące do indeksu WIG20 zanotowały dziś przecenę. Listą spadkowiczów otwierały akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej, które zostały przecenione aż o 6,5 proc. Oznacza to, że kurs JSW ponownie powrócił poniżej poziomu 20 zł i znajduje się w pobliżu ubiegłorocznych minimów. Najmniejszy spadek odnotowano z kolei na akcjach CD Projektu oraz Play, które potaniały „tylko” o 1,8 proc. oraz 1,9 proc.

Czerwono drugi dzień z rzędu jest również za oceanem. W pierwszych godzinach sesji amerykańskiej S&P500 traci 1,4 proc. a Nasdaq 1,8 proc. Wzrost awersji do ryzyka wspiera cenę złota, która przekroczyła 1580 USD za uncję oraz skarbówki. W przypadku amerykańskich obligacji 10-letnich obserwujemy spadek rentowności do poziomu 1,61 proc., który był ostatnio widziany w październiku ubiegłego roku. Na uwagę zasługuje ponadto gwałtowny wzrost wartości indeksu VIX, który szczególnie stał się popularny podczas korekty sprzed dwóch lat. Indeks ten nazywany jest inaczej „indeksem strachu” i jego wzrost sygnalizuje oczekiwania inwestorów co do przyszłego kształtowania się zmienności rynkowej.

Patryk Pyka Analityk Zespołu Usług i Analiz Rynkowych Dom Inwestycyjny Xelion