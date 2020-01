Rynki przed decyzją Fed ws. stóp procentowych

Podczas gdy w poniedziałek mogliśmy obserwować silną wyprzedaż na rynku akcji, tak wczoraj temat chińskiego wirusa nie wywierał już tak dużych emocji. Pomimo, że liczba ofiar śmiertelnych rośnie, panika wydaje się być ograniczona. Dziś uwaga inwestorów będzie skupiona na innym wydarzeniu, mianowicie wieczorem poznamy decyzję Fed w sprawie stóp procentowych.

Komunikat banku centralnego Stanów Zjednoczonych zostanie opublikowany o godzinie 20:00, z kolei 30 minut później rozpocznie się konferencja prasowa, której będzie przewodniczył Jerome Powell. Pomimo, że jest to wydarzenie wysokiej rangi, dziś nie należy spodziewać się “fajerwerków”. Rynek spodziewa się utrzymania poziomu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie oraz neutralnego wydźwięku komunikatu jak i konferencji, co może mieć niewielki wpływ na rynek walutowy. Nie oczekuje się zmiany w stosunku do grudniowego oświadczenia, prawdopodobnie będzie ono wskazywać na to, że obecnie prowadzona polityka monetarna jest odpowiednia. Na konferencji może się też pojawić pytanie dotyczące wpływu panującej w Chinach epidemii na światową gospodarkę. Prezes Fed z pewnością odpowie, że jest jeszcze za wcześnie aby wyciągać wnioski i że sytuacja będzie na bieżąco monitorowana.

Na początku sesji europejskiej możemy obserwować powrót do spadków na EURUSD, który wczoraj reagował na wysokości 1,10 USD. Stefa wypadająca w rejonach tego okrągłego poziomu powinna stanowić kluczowe wsparcie. Jednak trzeba również pamiętać, że jej ewentualne pokonanie może przyczynić się do przyspieszenia spadków. Z kolei na parze walutowej GBPUSD po raz kolejny kluczową rolę odgrywa strefa przy 1,30 USD, gdzie wczoraj ponownie mogliśmy obserwować reakcję popytową. Tak długo jak nie dojdzie do zanegowania strefy, możliwe jest odbicie nawet w kierunku 1,3150. W przypadku GBP większa zmienność powinna się pojawić również jutro, ponieważ na godzinę 13:00 planowane jest ogłoszenie decyzji Banku Anglii w sprawie stóp procentowych.

O godzinie 10:00 dolar kosztuje 3,8850 złotego, euro 4,2761 złotego, frank 3,99 złotego, z kolei funt 5,0580 złotego.

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB