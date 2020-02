Rynek próbuje szacować straty

W piątek inwestorom puściły nerwy. Obawy o kondycję globalnej gospodarki w następstwie rozprzestrzeniania się wirusa przełożyły się na wyprzedaż na globalnych rynkach akcji, która momentami przypominała panikę. Weekend przyniósł uspokojenie, ale jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć, że jego efekt będzie trwały.

To, co jest istotne dla rynków finansowych to ostateczny bilans ekonomiczny. Niestety , bardzo trudno go oszacować, szczególnie na tym etapie. Choć już w piątek poznamy dane o bilansie handlowym Chin za styczeń, prawdopodobnie w bardzo niewielkim stopniu uchwycą one wpływ ostatnich wydarzeń, a na kolejne takie dane przyjdzie nam czekać miesiąc. Dane o produkcji i sprzedaży za luty poznamy jeszcze później. Inwestorzy nie chcą tyle czekać i wykorzystują dostępne informacje do szacowania potencjalnych skutków. Problem polega na tym, że informacje takie jak zamknięcie 2 tysięcy restauracji przez Starbucksa, czy wstrzymanie wszystkich lotów przez główne linie lotnicze USA i UE do Chin są bardzo trudno kwantyfikowalne. Rynki na ten moment polegają przede wszystkim na ocenie liczby zarażeń oraz ofiar, zakładając wiarygodność danych. Z punktu widzenia inwestorów, dopóki wartości te rosną w coraz szybszym tempie (a tak jest teraz), rośnie ryzyko dalszej eskalacji, a tym samym przymusu rozszerzenia uderzających w gospodarkę środków zapobiegawczych.

Dziś do pracy wróciły rynki finansowe w Chinach (Hong Kong wrócił już w środę). Chińskie indeksy odnotowały spadki rzędu 8-9%, czyli nieco więcej niż łączne spadki na giełdzie w Hong Kongu. To sporo, ale może się okazać, że skala tej przeceny jest jeszcze niewystarczająca – skutki ekonomiczne dotkną głównie chińskich firm. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na liczne analizy rysujące analogie do zachowania rynków w 2003 roku, kiedy rozprzestrzeniał się SARS. Moim zdaniem jest to kompletnie nieuzasadnione, gdyż na zachowanie rynków wpływ ma cały szereg czynników, a bessa poprzedzająca wystąpienie SARS nie miała z wirusem nic wspólnego. Również rola chińskiej gospodarki była wtedy nieporównywalnie mniejsza.

Poniedziałkowy kalendarz rozpoczęliśmy od bardzo słabych danych z polskiej gospodarki – indeks PMI spadł do poziomu 47,4 pkt., potwierdzając scenariusz spowolnienia. Podobny raport poznamy dziś o 16:00 w USA, zaś po sesji poznamy wyniki Alphabet. To wszystko będzie jednak jedynie tłem – uwaga nadal zwrócona jest na Chiny. O 9:10 dolar kosztuje 3,8780 złotego, euro 4,2951 złotego, frank 4,0232 złotego, zaś funt 5,0974 złotego.

Przemysław Kwiecień

Główny Ekonomista XTB