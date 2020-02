Koronawirus to tygodniowo 26 mld dolarów strat w handlu

Euler Hermes prognozuje, że globalny sektor produkcyjny pozostanie w stanie płytkiej recesji w I poł. 2020 r. Ze względu na zatrzymanie produkcji i handlu straty z tytułu eksportu towarów i usług do Chin mogą wynosić 26 mld USD tygodniowo. Euler Hermes skorygował również w dół prognozę wzrostu handlu globalnego na 2020 r. o -0.5 p.p. do +1.3%, a także prognozę wzrostu globalnego PKB na 2020 r. o -0.1 p.p. do +2.3%

Wybuch epidemii koronawirusa, poza ewidentnym wpływem na Chiny oddziałuje również na resztę świata. W ocenie Euler Hermes, recesja w sektorze produkcji i handlu będzie się prawdopodobnie utrzymywać, z wstrząsem handlowym wynoszącym 26 mld USD tygodniowo z powodu blokady w Chinach i globalnym wzrostem, ledwo utrzymującym się na poziomie, tj. +2% w I kw. 2020 r.

Wybuch epidemii koronawirusa prawdopodobnie będzie utrzymywać sektor produkcji w stanie recesji w I poł. 2020 r. Najbardziej zagrożony jest sektor elektroniczny i komputerowy. Wraz z przerwami w działalności przedsiębiorstw w Chinach spowodowanymi epidemią koronawirusa - które naraziły klika sektorów na ryzyko zakłóceń w łańcuchu dostaw i niższy globalny popyt - zapasy powyżej średniej długoterminowej mogą dalej rosnąć w sektorach, takich jak tekstylny, maszyn i urządzeń transportowych oraz surowców. Jednocześnie, niedobory towarów stanowią ryzyko w sektorach z zapasami poniżej średniej długoterminowej tj. elektronicznym, i komputerowym. W 2019 r., niezwykle wysokie poziomy zapasów przedsiębiorstw wpędziły produkcję przemysłową w recesję, przede wszystkim w gospodarkach zaawansowanych. Zaledwie częściowa absorpcja zapasów w ciągu ostatnich kilku miesięcy, niższy globalny popyt i wyższa niepewność najpewniej doprowadzą do zwiększenia poziomu zapasów w nadchodzących miesiącach. W związku z tym, Euler Hermes prognozuje, że globalny sektor produkcyjny pozostanie w stanie płytkiej recesji w I poł. 2020 r.

Potencjalne straty z tytułu eksportu towarów i usług do Chin mogą wynosić 26 mld USD tygodniowo, ze względu na zatrzymanie produkcji i handlu. Euler Hermes skorygował w dół prognozę wzrostu handlu globalnego na 2020 r. o -0.5 p.p. do +1.3%. Najbardziej zagrożone są Hongkong, USA, Japonia, Korea Południowa i Niemcy. Ta tygodniowa strata jest równa wzrostowi światowej taryfy importowej na towary o +1 p.p. w 2020 r., tj. efektowi konfliktu handlowego pomiędzy USA i Chinami w 2019 r. (0.7 p.p.). W kategorii towarów, najbardziej zagrożonymi krajami są Hongkong, Korea Południowa, Japonia, Niemcy i USA. Koszt może wynosić 18 mld USD tygodniowo. W kategorii usług, wydatki na podróże z Chin stanowią 20% wydatków światowych, wobec 11% w odniesieniu do USA i około 30% w odniesieniu do Europy. Dla świata stanowi to około 6 mld USD tygodniowo potencjalnych strat, przy czym najbardziej dotknięte są nimi Hongkong, USA, Japonia, Wielka Brytania i Korea Południowa. Ponadto straty powiązane z usługami transportowymi (import z Chin) mogą sięgać 2 mld USD tygodniowo. Ten wstrząs handlowy będzie trwał co najmniej do 9 lutego.

Wpływ makroekonomiczny powinien zostać ograniczony (-0.3 p.p. w przypadku wzrostu globalnego PKB w I kw. 2020 r. do +2%), jeżeli przerwa w pracy przedsiębiorstw w Chinach nie potrwa dłużej niż miesiąc, a działalność gospodarcza powróci do stanu normalnego po trzech miesiącach. Chociaż eksperci Euler Hermes sądzą, że negatywne efekty uboczne epidemii koronawirusa nie będą się utrzymywać dłużej niż trzy miesiące, to mają wątpliwości, czy globalna gospodarka jest wystarczająco silna, aby w całości nadrobić zaległości, mając na uwadze fakt, że przyspieszenie wzrostu w II poł. będzie ograniczone przez niepewność dotyczącą USA. Ogólnie rzecz biorąc, w ich ocenie, recesja w sektorze produkcyjnym i globalnej wymianie towarowej przedłuży się do I poł. Dlatego Euler Hermes skorygował prognozę wzrostu globalnego PKB na 2020 r. o -0.1 p.p. do +2.3%, w oparciu o skorygowaną prognozę dla Chin (+5.6%, tj. -0.3 p.p.), strefy euro (+0.9%, tj. -0.1 p.p.) i kilku innych gospodarek (Hongkong, Singapur, Korea Południowa, Japonia, Tajwan, Tajlandia, Australia). Spodziewają się, że polityki monetarne pozostaną bardzo aktywne, z dużym prawdopodobieństwem, że EBC i FED wdrożą kolejną obniżkę stóp procentowych w I poł. 2020 r., zważywszy, że „izolacja” Chin w obliczu wybuchu epidemii koronawirusa może mieć poważny negatywny wpływ na handel towarami i usługami.

ANA BOATA

Szef Badań Makroekonomicznych Euler Hermes

FRANÇOISE HUANG Starszy Ekonomista Euler Hermes

GEORGES DIB Ekonomista Euler Hermes