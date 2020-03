Fed nie pomaga rynkom, indeksy kontynuują spadki

John J. Hardy, dyrektor ds. strategii rynków walutowych w Saxo Banku: Posiedzenie Banku Japonii (BoJ) nie przyniosło wielu niespodzianek, choć należy podkreślić, że oczekiwania rynku co do decyzji banku w sprawie krótkoterminowej polityki były też bardzo zróżnicowane. Co do FOMC, to według ogólnych prognoz, bank nie podwyższy stóp procentowych. Pojawiają się jednak głosy, że Fed może zaskoczyć…