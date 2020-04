Kto zyskuje w internecie, a kto traci na pandemii

Globalne wydarzenia często wpływają na efektywność kampanii reklamowych. Epidemia COVID-19 nie jest wyjątkiem - obserwujemy silną zmianę zachowań konsumenckich, wiele branż wręcz zawiesiło swoje działania, a inne korzystają ze wzmożonego zainteresowania i prowadzą silne działania e-marketingowe

Wiemy, że globalne wydarzenia często wpływają na efektywność kampanii reklamowych. Epidemia COVID-19 nie jest wyjątkiem. Firmy zmieniają sposób działania, ludzie zostają w swoich domach, a świat reaguje na pandemię - zwraca się do wyszukiwania wiadomości online w celu uzyskania odpowiedzi na pytania i rozwiązań dotyczących ich nowych potrzeb. Obecnie obserwujemy silną zmianę zachowań konsumenckich, wiele branż wręcz zawiesiło swoje działania, a inne korzystają ze wzmożonego zainteresowania i prowadzą silne działania e-marketingowe. W zasadzie to, co obserwujemy na naszym rynku, ma podobne odbicie w światowych trendach. Ponieważ procesy produkcyjne są spowolnione, obserwujemy wpływ tego faktu na kampanie PPC dotyczące produkcji i towarów przemysłowych. Koszt kliknięcia wzrósł o 5 proc., a współczynniki konwersji w tej branży nieznacznie spadły, ale reklamodawcy odczuwają bolesny spadek ruchu w sieci wyszukiwania aż o 13 proc..

Obserwując SERP (Search Engine Results Page) widzimy, że wyszukiwarki mogą szukać czegoś zupełnie innego, więc kliknięcia (PPC) nie są warte wydatków na reklamę. Od kilku tygodni, odkąd COVID-19 stał się pandemią, zaobserwowaliśmy spadek współczynników konwersji średnio o 21 proc.. Oczywiście każda branża widzi inną skuteczność Google Ads. Przyjrzyjmy się temu trochę bliżej.

Branże, które odnotowują wzrost wskaźników w Internecie

Zdrowie i medycyna

Nic dziwnego, że wiele osób szuka informacji o tym, jak chronić siebie i swoich najbliższych. Gdy użytkownicy zwracają się do sklepów, aby kupić wszystko, od dostępnych bez recepty środków przeciwbólowych po niezbędne leki, wielu reklamodawców widzi większą łatwość w sprzedaży swoich produktów online, a kliknięcia reklam i współczynniki konwersji są znacznie wyższe, niż zwykle.

Również śledzenie tendencji ruchu na różnych stronach internetowych, oferujących statystyki dotyczące rozprzestrzeniania się infekcji koronawirusa, jest użytecznym wskaźnikiem nastrojów społecznych. Suma ruchu do witryn powiązanych z koronawirusem w ciągu ostatnich 28 dni wygląda następująco: Światowa Organizacja Zdrowia who.int 269,9 mln, Centra kontroli i zapobiegania chorobom cdc.gov 334,8 mln, Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób ecdc.europa.eu 11,0 mln, Worldometer worldometers.info 1.3 miliarda.

Zarządzanie przedsiębiorstwem i sektor technologii

W Google znajdziemy dodatkowe porady i zasoby, które pomagają małym firmom radzić sobie w tych niepewnych czasach, w szczególności w zakresie zarządzania pracownikami podczas pracy zdalnej i opracowywania planów ciągłości projektów. Wygląda na to, że wielu reklamodawców jest bardzo aktywnych w tym obszarze. Ogólnie rzecz biorąc, liczba wyszukiwani ze strony kierownictwa wzrosła o 23 proc. od 23 lutego.

• Gdy ludzie przygotowują się do pracy zdalnej, materiały biurowe gwałtownie stały się niezbędnikiem w tej branży. Liczba wyszukiwań materiałów biurowych wzrosła o 90 proc., liczba kliknięć płatnych reklam w wyszukiwarce wzrosła o 35 proc., a współczynnik konwersji wyszukiwania o 41 proc.

• W miarę, jak tradycyjny handel detaliczny skupił się na działaniu online wzrósł popyt na używane przez niego materiały do pakowania i wysyłki. Ponad dwukrotnie zwiększyło to konwersję reklam w wyszukiwarce (wzrost o 123 proc.) i współczynnik konwersji reklam (wzrost o 107 proc.).

• Analiza Deloitte wskazuje również, że firmy produkujące sprzęt mogą wskazywać duże zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw, które składają duże zamówienia na laptopy i urządzenia mobilne, aby wesprzeć pracowników pracujących teraz z domu.

• Prognozy wydatków na IT wskazują na stały popyt na usługi infrastruktury chmurowej oraz potencjalny wzrost wydatków na specjalistyczne oprogramowanie. Prognozy przewidują również zwiększone zapotrzebowanie na sprzęt komunikacyjny i usługi telekomunikacyjne, ponieważ organizacje zachęcają pracowników do pracy z domu, a szkoły przechodzą na nauczanie online. Działy IT będą wykorzystywane w zakresie zamawiania urządzeń, konfigurowania odpornej, elastycznej i bezpiecznej sieci, systemów odzyskiwania po awarii, bezpieczeństwa IT itp.

• Potrzeba coraz szybszego dostępu do danych i automatyzacji zwiększy koncentrację na sprzęcie sieciowym i komunikacji jak nigdy wcześniej, przyspieszając wdrażanie sieci 5G i przyjęcie sprzętu 5G.

Finanse

Chociaż rynki finansowe osiągają słabe wyniki, to wygląda na to, że teraz bardziej niż kiedykolwiek klienci szukają doświadczenia, pomocy i wiedzy. W branży, która zwykle ma jedne z najdroższych słów kluczowych i wysoki koszt kliknięcia, obserwujemy spadek CPC i zmniejszenie presji ze strony zwykle mocno konkurującej branży. Wielu zauważa również zwiększone CTR (stosunek między liczbą kliknięć a wyświetleniami reklamy, który mierzy się w procentach) i CVR (stosunek między liczbą osób klikających reklamę lub wyświetlających stronę i podejmujących pożądane działania).

Uroda i higiena osobista

W ciągu ostatnich kilku tygodni wiele szybkozbywalnych towarów konsumpcyjnych (FMCG) cieszyło się dużym zainteresowaniem. Konsumenci szukają też produktów takich jak mydło i środki dezynfekujące do rąk, oraz środków ochrony osobistej. Zauważamy 41 proc. wzrost poszukiwań w kategorii „urody i higieny osobistej”. Wiele z tych branż ma boom biznesowy na SERP z niższymi CPC i znacznie wyższymi CVR.

W czasach kryzysu odczuwamy potrzebę pozostawania w kontakcie i informowania. Niezależnie od tego, czy śledzimy nowe infekcje, czy uzyskujemy informacje o najlepszych praktykach związanych z zapobieganiem koronawirusa, śledzenie ruchu informacyjnych stron internetowych jest także wskaźnikiem nastrojów społecznych. Gwałtowny wzrost ruchu wskazywałby, że coraz większa liczba ludności jest zaniepokojona sytuacją. Łączny spadek ruchu o -4,1 proc. w ostatnim okresie sugerowałby powolny powrót do normalności. Top 5 stron internetowych w kategorii „zdrowie” odnotowało w ubieglym tygodniu: webmd.com 29,2 mln + 3,14 proc., verywellhealth.com 5,6 mln -7,08 proc., mohw.go.kr 2,5 mln -15,36 proc., folkhalsomyndigheten.se 1,7 mln -31,45 proc., cdc.gov.tw 1,9 mln -13,25 proc..

Media na żądanie

Wprowadzony „dystans społeczny” spowodował, że konsumujemy więcej rozrywki w domu. Podczas gdy większość reklamodawców z branży rozrywkowej odnotowuje zwiększony popyt i generuje kilka dodatkowych konwersji, media na żądanie gwałtownie wzrosły i podwoiły swoje konwersje w ciągu ostatnich kilku tygodni - sport o 30 proc., a „media on demand” o 109 proc.. Również w ubiegłym tygodniu notujemy wzrost odwiedzin witryn z filmami i transmisjami telewizyjnymi o + 0,83 proc., a 5 najlepszych witryn w kategorii notuje: youtube.com 7,8 mld + 1,06 proc., netflix.com 732,4 mln + 3,95 proc., YouTube.be 238,5 mln -5,96 proc., imdb.com 121,9 mln + 2,48 proc., dailymotion.com 59,9 mln + 1,98 proc..

Sektor gamingowy

Firma analityczna Newzoo poinformowała, że ​​izolacja spowodowała wzrost czasu przeznaczonego na gry i wydanych na nie pieniędzy, o czym świadczą dane amerykańskiej firmy telekomunikacyjnej Verizon, która stwierdziła, że ​​ruch w grach wzrósł o 75 proc. w godzinach szczytu. GSD (Games Sales Data) monitoruje sprzedaż gier z cyfrowym pobieraniem od 16 największych firm z branży gier w prawie 50 krajach Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji. Śledzi także sprzedaż fizyczną (sprzęt i oprogramowanie) na 17 terytoriach, dzięki czemu możemy analizować wpływ blokady na rynek fizyczny i cyfrowy. Ogólnie na wszystkich śledzonych rynkach w ciągu 12 tygodni sprzedano 4,3 miliona gier, co stanowi skok o 63 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Na wszystkich 50 rynkach pobrano w ciągu tygodnia 2,74 miliona gier od uczestniczących wydawców, co stanowi wzrost o 52,9 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem. We Francji, która została zablokowana we wtorek 17 marca, pobieranie cyfrowe wzrosło o ponad 180 proc.. Hiszpania przystąpiła do blokady w sobotę 14 marca, a jej sprzedaż cyfrowa wzrosła o 142,8 proc., a następnie w kolejnym tygodniu o 23,3 proc.. Włochy są krajem, który jest zablokowany najdłużej, zamknął się w poniedziałek, 9 marca. W pierwszym tygodniu blokady sprzedaż cyfrowych wydań wzrosła o 174,9 proc.. W drugim tygodniu blokady sprzedaż cyfrowych plików do pobrania spadła o 11,7 proc. z tygodnia na tydzień, ale wciąż znacznie wyprzedza normalny poziom dla kraju.

Jeśli chodzi o rynki przed ich zablokowaniem, ale w fazie „dystansu społecznego”, nadal odnotowywano wzrost pobierania cyfrowego. W Wielkiej Brytanii liczba pobrań cyfrowych wzrosła o 67,4 proc. z tygodnia na tydzień jeszcze zanim kraj zaczął się blokować. Niemcy odnotowały wzrost sprzedaży cyfrowej o 60,2 proc., a Australia wzrost pobierania o 26,5 proc.. Na wszystkich 17 fizycznych rynkach detalicznych sprzedaż gier wzrosła o 82 proc. z tygodnia na tydzień do 1,58 mln sprzedanych tytułów. W ostatnim miesiącu nastąpił też gwałtowny wzrost sprzedaży konsol (po ponad dwóch miesiącach poważnych spadków), o 155 proc.. Było to powszechne zjawsko, ze znacznymi korzyściami dla Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One.

W pierwszym tygodniu blokady Włoch sprzedaż konsol wzrosła o 84 proc.. W drugim tygodniu blokady ich sprzedaż spadła tylko nieznacznie - o 1,8 proc.. W Hiszpanii, kiedy po raz pierwszy wprowadzono blokadę, sprzedaż wzrosła o 27,7 proc.. W następnym tygodniu wzrosła ponownie o 66,1 proc.. Podczas pierwszego okresu blokady we Francji sprzęt konsol skoczyła o 140,6 proc. tydzień po tygodniu. W poprzednim tygodniu odnotowano także wzrost sprzedaży konsoli o 17 proc.. W Wielkiej Brytanii sprzedaż konsol poprawiła się o 126,6 proc., a następnie wzrosła o 250 proc.. W Australii odnotowano wzrost sprzedaży automatów do gier o 19,6 proc., a następnie ponownie skoczyła o 285,6 proc..

Od e-sportu i wydarzeń po rozwój i sprzedaż detaliczną przemysł gier okazał się dosyć odporny, ale należy pamiętać o negatywnym wpływie odwołania najważniejszych imprez, targów, premier dla tego sektora np. niezliczone wydarzenia e-sportowe zostały anulowane, przełożone lub przeniesione do trybu online. Istnieje jednak potencjał, aby rozkwitać w czasie kryzysu, podczas gdy tradycyjne sporty są niedostępne.

Organizacje charytatywne i non-profit

W czasach kryzysu często widzimy to, co najlepsze w ludziach. W miarę rozprzestrzeniania się COVID-19 organizacje non-profit i charytatywne zauważyły: • 10 proc. wzrost wyświetleń reklam w wyszukiwarce. • Wzrost konwersji reklam w wyszukiwarce o 23 proc.. • Wzrost współczynnika konwersji reklamy w wyszukiwarce o 20 proc.. Google Ads obsługuje wiele programów grantowych Google, aby umożliwić reklamowanie organizacji non-profit za darmo, ale utrzymanie ich zgodności jest często trudne. Na szczęście jest jasne, że w tym kryzysie łatwiej niż kiedykolwiek znajdują zainteresowanie.

Branże - „zamrożone”, które czekają duże zmiany online

Nieruchomości

Zarówno rynek pierwotny, jak i wtórny wydaje się dość stabilny. W czasie kryzysów nieruchomości zawsze stanowiły dobrą lokatę, a w ostatnich latach notowano bardzo wysoki popyt na rynku mieszkaniowym. W SERP ruch związany z wyszukiwaniem również pozostaje względnie stabilny - z niewielką zmianą liczby operacji wyszukiwania, CPC lub współczynników konwersji. Ale niektóre ważne zmiany mogą mieć poważne konsekwencje dla branży.

• Zarówno branża deweloperska, jak i budownictwo odnotowują spadające współczynniki konwersji (odpowiednio -53 proc. i -7 proc.) oraz mniejszą liczbę wyszukiwań. Spowolnienie na tych polach może w przyszłości spowodować zmniejszenie podaży nieruchomości. • Zarówno oferty nieruchomości, jak i wyszukiwania pośredników w obrocie nieruchomościami odnotowały pewien wzrost kosztu kliknięcia (+ 15 proc. w ostatnim miesiącu). Jednak na rynku nieruchomości odnotowano spadek współczynników konwersji o 25 proc., podczas gdy agenci nieruchomości i brokerzy zaobserwowali wzrost o 30 proc.. Gdy konsumenci są coraz bardziej niezdolni do uczestnictwa w normalnym funkcjonowaniu, więcej osób będzie polegać na profesjonalnym agencie, który zamiast tego umówi się na spotkanie. • Odnotowano znaczący wzrost wyszukiwania firm z dobrze opracowaną ofertą cyfrową • Usługi przeprowadzek i relokacji wzrosły o 11 proc. przy jednoczesnym zachowaniu dobrego CTR, CPC i CVR.

Motoryzacja

Przemysł motoryzacyjny wykazuje zauważalny - 30 proc. spadek średniego współczynnika konwersji w branży w ciągu ostatnich kilku tygodni. Obserwujemy, że wyszukiwarki zmieniają swoje preferencje w branży motoryzacyjnej, w kierunku aut używanych i ich naprawy.

Handel

Niektórzy przypuszczaliby, że e-commerce gwałtownie wzrośnie, a tradycyjny handel detaliczny zmniejszy liczbę operacji. Ale podczas gdy niektórzy konsumenci zwracają się do e-commerce, aby zastąpić zwykłe zakupy, inni nie są pewni swoich przyszłych dochodów. Ta niestabilność wpływa na współczynniki konwersji użytkowników z reklam w wyszukiwarce - współczynniki konwersji dla sprzedaży detalicznej spadły o -14 proc.. Duzi detaliści, w tym Amazon, zmniejszają swoje budżety na Google Ads, w wyniku czego spadek CPC o - 9 proc. w Google wyrównał ROAS (wskaźnik informujący o zwrocie z konkretnej kampanii reklamowej) większości detalistów. Jak na ironię wydaje się, że hurtownicy zauważają odwrotną tendencję - wzrost CPC o 14 proc., a współczynnik konwersji o 9 proc..

Ponieważ wielu klientów poddaje się kwarantannie lub pracuje w domu, spodziewamy się pojawienia różnych wzorców konsumpcji rozrywki. Śledząc usługi przesyłania strumieniowego i platformy mediów społecznościowych, możemy zobaczyć najnowsze trendy w eCommerce, a także miejsca, w których ludzie spędzają swój czas.

Handel elektroniczny i zakupy wzrosły w ostatnim tygodniu o 2,8 proc. , a 5 najlepszych witryn w handlu elektronicznym i zakupach odnotowało: ebay-kleinanzeigen.de 34,9 mln + 5,5 proc., shopping.naver.com 23,9 mln -2,72 proc., shopping.yahoo.co.jp 24,6 mln + 5,94 proc., n11.com 15,5 mln + 1,5 proc., coupang.com 14,4 mln + 2,68 proc..

Edukacja i rozwój

W ciągu ostatnich tygodni liczba studentów dotkniętych zamknięciem szkół i uniwersytetów w 138 krajach wzrosła prawie czterokrotnie - do 1,37 miliarda, co stanowi ponad 3 na 4 dzieci i młodzież na całym świecie. Ponadto prawie 60,2 miliona nauczycieli nie ma już w klasach. Rynek edukacyjny stał się głównym celem największych graczy technologicznych. Apple, Google i Microsoft konkurują, aby zyskać przewagę w świecie technologii edukacyjnych.

Szkoły i uczelnie w na całym globie są zamknięte na kilka miesięcy, co powoduje wymuszony wzrost e-learningu i szkoleń. Chociaż nauczanie się zmieniło, to jeszcze nie nastąpiły krótkoterminowe zmiany w wydajności reklamodawców szkolnictwa wyższego. Potencjalni studenci nie zmienili swojego zachowania na SERP. W ostatnich tygodniach nastąpił niewielki wzrost liczby płatnych wyszukiwań dotyczących kariery i szkoleń zawodowych (odpowiednio + 10 proc. i + 8 proc.), ale na razie jest to w dużej mierze aspiracyjne, ponieważ liczby konwersji nie zmieniły się zauważalnie. Jednak globalne zamknięcia mają wpływ na ponad 91 proc. światowej populacji uczniów i studentów. Apple ulepszyło swoje oprogramowanie, aby zarządzać doświadczeniami uczniów i nauczycieli. Niedawno wypuścił na rynek nowego iPada za 299 USD dla szkół z obsługą Apple Pencil. Mówiąc najprościej, stawka są wysoka. Agencja Frost & Sullivan potwierdza, że rynek edukacyjny wygenerował 17,7 miliarda dolarów przychodów dla dostawców technologii. Z tej sumy 83 procent kwoty przychodów dzielą firmy Google, Microsoft i Apple . Frost & Sullivan powiedział jednak, że rynek się zmienia, a pole bitwy zmierza w kierunku rozszerzonej rzeczywistości i narzędzi rzeczywistości wirtualnej, sztucznej inteligencji, robotyki oraz analityki.

Branże, które straciły w sieci najwięcej

Podróże i turystyka

Ponieważ granice są zamknięte, a firmy, rządy i konsumenci unikają niepotrzebnych podróży za wszelką cenę, nie powinno nikogo dziwić, że spadł popyt na rezerwacje podróży. W rezultacie wielu reklamodawców z tego sektora stara się przekonwertować nowych użytkowników na swojej stronie. Problem tych reklamodawców potęguje, liczba odwołań lotów, opóźnień i ograniczeń jest najwyższa w historii, przez co ich reklamy są bardziej narażone na nietrafione wyniki. Łącznie COVID 19 spowodował spadek współczynnika konwersji podróży o -27 proc. , najbardziej w obszarze pakietów wakacyjnych o - 50 proc., serwisy rezerwacyjne o - 49 proc., rejsy statkami - 44 proc., podróże lotnicze - 41 proc..

Aby złagodzić niektóre z tych zakłóceń, można: • Dodać nowe wykluczające słowa kluczowe dla wyszukiwań COVID-19, doradczych i związanych z anulowaniem. • Promować tańsze taryfy, łatwe odwołania i korekty na przyszłe podróże. • Zaproponować swoim klientom ubezpieczenie podróżne, aby złagodzić obawy i jednocześnie zwiększyć średnią cenę sprzedaży.

W miarę rozprzestrzeniania się wirusa na świecie kraje powoli zamknęły swoje granice. Wprowadzono ograniczenia dotyczące podróży, a dla wielu wakacje w obcym kraju wydają się bardziej ryzykowne, niż zabawne. Śledzenie branży turystycznej pozwala zrozumieć, w jaki sposób koronawirus wpływa na zglobalizowaną gospodarkę. Obejmuje to podróże lotnicze, hotele, wynajem samochodów, rejsy i wiele innych. Na przykład ścisłe monitorowanie ruchu do miejsc rezerwacji hotelowych może pomóc zrozumieć wielkość wpływu koronawirusa na ten sektor, a także wczesny sygnał powrotu do normalności.

W minionym tygodniu w obszarze „podróże i turystyka - loty” globalna liczba odwiedzin zmniejszyła się o -13,9 proc., a 5 najlepszych stron internetowych w kategorii „podróże lotnicze” odnotowało: aa.com 4,3 mln -17,15 proc., southwest.com 3,6 mln -13,35 proc., ryanair.com 3,0 mln -2,13 proc., delta.com 3,2 mln -19,39 proc., united.com 2,2 mln -21,22 proc.. Natomiast ruch w sekcji „zakwaterowanie i hotele” spadł o -10,13 proc., a 5 najlepszych witryn w kategorii zarejestrowało: booking.com 20,5 mln -12,5 proc., jalan.net 6,2 mln -17,57 proc., airbnb.com 5,7 mln -14,88 proc., agoda.com 4,8 mln -5,05 proc., hotels.com 2,2 mln -14,81 proc.. Z kolei „wypożyczalnie samochodów” odnotowały: - 7,8 proc. ruchu w ostatnim tygodniu. 5 najlepszych stron internetowych w kategorii: enterprise.com 855,9 tys + 2,39 proc. , rentalcars.com 445,9 tys -9,14 proc., timescar.jp 527,7 tys -13,37 proc., hertz.com 420,8 tys -11,45 proc., timesclub.jp 408,2 tys -7,83 proc..

Gastronomia

Wiele krajów zamknęło restauracje i bary, co mocno uderzyło w firmy w czasach izolacji społecznej. Podczas gdy wiele miejsc uczy się przechodzić na tryb usługi dostawy i na wynos, to ciężko było znaleźć pozytywne dane w systemie SERP w ubiegłym tygodniu. W kategorii restauracje w ubiegłym tygodniu notujemy zmniejszenie liczny wyświetleń o -18 proc. , a „bary i kluby nocne„ aż o -26 proc.. Natomiast w ostatnim tygodniu odnotowaliśmy 4,47 proc. wzrost liczby odwiedzin w kategorii „restauracje i dostawa online”. 5 najlepszych witryn odnotowało: doordash.com 10,6 mln + 7,95 proc., dominos.com 7,6 mln + 2,14 proc., ubereats.com 7,5 mln + 5,89 proc., grubhub.com 7,2 mln + 3,78 proc., pizzahut.com 4,8 mln -11,12 proc..

Konferencje (MICE)

1,5 biliona USD całkowitego PKB wspartego światowymi wydarzeniami biznesowymi uplasowałoby ten sektor na 13 pozycji największej gospodarki na świecie, większej niż gospodarki takich krajów jak Australia, Hiszpania, Meksyk, Indonezja i Arabia Saudyjska. Opierając się na bezpośrednim wpływie na PKB w wysokości 621,4 mld USD, sektor wydarzeń biznesowych znalazłby się na 22 miejscu pod względem wielkości gospodarki na świecie.

Sektor wydarzeń biznesowych bezpośrednio generował więcej produkcji (sprzedaży biznesowej), niż wiele dużych światowych sektorów, w tym elektronika użytkowa i komputery oraz sprzęt biurowy. Większość dużych konferencji i wydarzeń MICE odwołano, lub przełożono na jesień. Klienci próbują też zorganizować je wirtualne. Niestety, wiele firm polega na marketingu zdarzeń, aby wypełnić swój profil biznesowy, więc odwołania tych wydarzeń będą miały również wpływ na inne firmy. Już od wybuchu COVID-19 pod koniec lutego specjaliści od marketingu zauważyli rosnącą redukcję konwersji o 33 proc., ponieważ coraz więcej wydarzeń wciąż jest odwoływanych.

Analiza Function4 - największej platformy dla wydarzeń związanych z usługami finansowymi pokazuje obecny wpływ COVID-19 na 1719 wydarzeń zaplanowanych w Nowy Jorku, Londynie i Hongkongu w drugim i trzecim kwartale 2020 roku. Sytuacja ma wpływ na 80 proc. wydarzeń w kwietniu, najbardziej w Nowym Jorku - 84 proc.. Wpłynęło to ogółem na 52 proc. wydarzeń zaplanowanych na II kwartał 2020 r.

7 proc. wydarzeń przeniesiono do online’u i odbyły się wirtualne, chociaż spodziewane jest, że liczba ta znacznie wzrośnie. Wydarzenia w drugim kwartale zostały już zaplanowane i wydaje się, że przyjmuje się podejście „poczekamy i zobaczymy”. Godne uwagi jest to, że 1 na 5 zdarzeń wymienionych na poszczególnych stronach internetowych (tj. Function4) jest nadal aktywna. Podkreśla to potrzebę procesów korporacyjnych wokół aktualizacji i komunikacji, ponieważ większość wydarzeń w kwietniu została anulowana.

Bezpośredni wpływ globalnych wydarzeń biznesowych pokazuje skalę problemu. W wydarzeniach biznesowych uczestniczyło ponad 1,5 miliarda uczestników w ponad 180 krajach, wygenerowały one ponad 1,07 bln USD bezpośrednich wydatków, co stanowi planowanie i produkcję wydarzeń biznesowych, podróże czy wydatki wystawców. Wydarzenia biznesowe wsparły 10,3 mln bezpośrednich miejsc pracy na świecie i wygenerowały 621,4 mld USD bezpośredniego PKB. Po uwzględnieniu skutków pośrednich i indukowanych zdarzenia biznesowe potwierdziły całkowity globalny wpływ gospodarczy: to 2,5 biliona USD produkcji (sprzedaż biznesowa) i 26 milionów miejsc pracy.

Sport i fitness

Duże wydarzenia sportowe i ligowe zostały anulowane i nie obędą w dającej się przewidzieć przyszłości. Ponieważ trwają kwarantanny i zwiększono wysiłki na rzecz dystansowania się społeczności, siłownie, baseny czy kluby sportowe są zamknięte. Podsumowując, wiele branż związanych ze sportem i kondycją odnotowuje silne spadki współczynnika konwersji.

Godnym uwagi wyjątkiem jest to, że programy sportowe - (treningi online) znacznie wzrosły w ciągu ostatnich kilku tygodni. Zmiana współczynnika konwersji reklamy w wyszukiwarce wyniosła od połowy lutego: programy sportowe online wzrost o 65 proc., imprezy sportowe spadek o -74 proc., dobra sportowe - 49 proc..

W wielu branżach COVID-19 zmienił rynek marketingu online, potrzeby klientów i zachowań online. W związku z epidemią przyszłe działania wymagają redefinicji i zrozumienia nowych zasad. Dystansowanie społeczne zmienia nawyki zakupowe i konsumpcyjne. Łącznie pięć największych sieci społecznościowych w ostatnim tygodniu odnotowało mały spadek -0,31 proc. liczby wizyt (facebook.com 6.2 biliona -0,63 proc., twitter.com 1.3B -1,23 proc., instagram.com 1.0B + 0,23 proc., whatsapp.com 486,2 mln -3,05 proc., vk.com 459,2 mln + 3,99 proc.). Korzystając z globalnych analiz bostońskiej agencji WordStream, która monitoruje obecnie wydatki na kampanie online (Google Ads) za blisko 20 miliardów USD, oraz izraelskiej firmy SimilarWeb, która nadzoruje ruch w sieci ponad 80 milionów stron internetowych oraz 3 milionów aplikacji mobilnych, można zauważyć opisane wyżej, potwierdzające się trendy i wyniki.

