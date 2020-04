Spadki rentowności obligacji w Polsce zatrzymane

W cieniu dynamicznych wzrostów na warszawskiej giełdzie, od przełomu lutego i marca trwa ożywienie na rynku polskich obligacji skarbowych. W krótkim czasie rentowność papierów 10-letnich spadła z 3,9 do ok. 3,4 proc. Pozwoliło to funduszom obligacji wypracować całkiem niezłe zyski.