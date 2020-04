Brak optymizmu na walutach

Na rynkach akcji od miesiąca mamy wzrosty. Rynki ignorują koszmarne dane makroekonomiczne mając nadzieję, na szybką poprawę sytuacji i pozytywny wpływ działań banków centralnych na wyceny. Tego optymizmu nie widać jednak na walutach, dolar kosztuje ponownie ponad 4,20 złotego.

Optymizm rynków akcji bierze się przede wszystkim z powiedzenia „nie walcz z Fed”. Skoro amerykański bank centralny powiększa swój bilans w rekordowym tempie, jest szansa, że przełoży się to na jeszcze wyższe wyceny. Rzeczywistość gospodarcza jest oczywiście ekstremalnie niepewna, ale inwestorzy mają nadzieję, że obecnie publikowane dane to już dno i w kolejnych miesiącach będzie tylko lepiej. Naturalnie może być bardzo różnie. Pomimo restrykcji i zamknięcia gospodarek liczba nowych zachorowań maleje w ograniczonym tempie i zniesienie restrykcji może doprowadzić do drugiej fali epidemii. Wielką niewiadomą jest postawa konsumenta, który może być bardziej ostrożny. Wreszcie jest kwestia zmian geopolitycznych, które mogą prowadzić do deglobalizacji, o czym pisałem kilka dnie temu. Na razie jednak nie jest to w centrum uwagi.

Dlaczego zatem optymizm ten nie udziela się rynkom walut? W sytuacji poprawy koniunktury rynkowej waluty rynków wschodzących (w tym złoty) powinny zyskiwać, zaś dolar tracić. Tak się jednak nie dzieje. Jedną z przyczyn jest fakt, że pandemia w wielu istotnych krajach na mapie rynków wschodzących jest cały czas daleka od opanowania (Meksyk, Brazylia), podczas gdy w części krajów rozwiniętych sytuacja jednak ulega pewnej poprawie. Kluczowe jest jednak to, że kraje rozwinięte, nie polegając na zagranicznych oszczędnościach, mają możliwości finansowania ogromnych pakietów pomocowych, podczas gdy w przypadku krajów rozwijających się jest to o wiele trudniejsze. Meksykowi już obniżono rating i rosną obawy o to, że któryś z większych rynków wschodzących mógłby mieć problemy z regulowaniem zobowiązań. To samo tyczy się korporacji z rynków wschodzących. A takie obawy ciążą wszystkim ważniejszym walutom rynków wschodzących, również złotemu.

Czwartek jest dniem ważnych publikacji makroekonomicznych. Wstępne indeksy PMI z Azji i Europy już pokazały skalę gospodarczej zapaści, szczególnie w sektorze usług. Wyjątkowo źle jest we Francji, gdzie indeks PMI dla usług spadł do zaledwie 10,4 pkt! (stabilną sytuację mamy w momencie, gdy indeks przekracza 50 pkt.). Podobne indeksy publikowane będą dziś jeszcze w USA (15:45), zaś wcześniej poznamy dane o nowych bezrobotnych (14:30). Fatalne europejskie dane ciążą notowaniom EURUSD, a w konsekwencji traci złoty. O 9:35 euro kosztuje 4,5570 złotego, dolar 4,2230 złotego, frank 4,3342 złotego, zaś funt 5,2017 złotego.

Przemysław Kwiecień

Główny Ekonomista XTB