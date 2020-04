USA: Pizzerie korzystają na pandemii

Wzrost napięcia geopolitycznego odciska swe piętno również na notowaniach innych walut w relacji do złotego. Aczkolwiek już dużo mniejsze niż w przypadku franka. Euro podrożało w ciągu ostatnich 2. dni do 4,2670 zł z 4,2520 zł, podczas gdy dolar do 3,6330 zł 3,6050 zł. Jeżeli niepokój wokół Korei będzie się utrzymywał to złoty będzie dalej tracił, ale o losach EUR/PLN i USD/PLN w głównej mierze…