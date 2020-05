Konsolidacja w oczekiwaniu na dane

Kolejne słabsze informacje z amerykańskiego rynku pracy (tygodniowy wzrost wniosków o zasiłek o 3,17 mln vs. konsensus na poziomie 3,0 mln), gorsza od oczekiwań francuska produkcja przemysłowa (-16,2% m/m vs. konsensus -12,7% m/m) czy włoska sprzedaż detaliczna (-20,5% m/m vs. konsensus -14,9% m/m) nie robiły na rynku najmniejszego wrażenia, pozostajemy w fazie całkowitego uodpornienia giełd na da