Podczas ostatniej sesji handlowej w tym tygodniu możemy obserwować mieszane nastroje na rynku akcji. Wczoraj pomimo solidnych spadków, indeksy w USA zdołały wyjść na plus, co doprowadziło do polepszenia sentymentu i wzrostów w Azji, a także na początku sesji europejskiej

Jednak pomimo, że dzień rozpoczął się od wzrostów, główne indeksy miały wyraźny problem z kontynuacją ruchu, przez większość sesji obserwowaliśmy konsolidację.. Ostatecznie jednak większośc parkietów na Starym kontynencie zakończyła handel nad kreską. Niemiecki indeks giełdowy zamknął się na 1,24% plusie, londyński FTSE dodał dokładnie 1%, a francuski CAC40 zyskał jedynie 0,11%. Pod kreską znalazł się z kolei hiszpański IBEX (-1,08%) oraz nasz polski WIG20 (-0,42%).

Jeśli chodzi o sesję w USA, ta również przebiega w mieszanych nastrojach, z tym, że główne indeksy giełdowe znajdują się poniżej poziomu wczorajszego zamknięcia sesji. Jak widać pomimo wczorajszego dynamicznego podbicia, na rynku wciąż utrzymują się obawy o kolejną falę pandemii koronawirusa oraz o to że recesja będzie trwała dłużej i nie będziemy mieli do czynienia z odbiciem w kształcie litery V.

Dzisiejsze dane z USA nie pomagają. Kwietniowa sprzedaż detaliczna w Stanach Zjednoczonych wypadła dużo gorzej od prognoz, które i tak zakładały ogromny spadek. Odczyt pokazał tąpnięcie aż o -16,4% m/m, podczas gdy spodziewano się wyniku na poziomie -12% . Warto w tym miejscu podkreślić, że tak niski wynik jest najgorszym w historii.

Niemniej pomimo tak fatalnych danych,spadki na indeksach giełdowych były ograniczone, ruch na dolarze również został szybko wymazany. Nie była to jednak jedyna publikacja z USA, o 16:00 poznaliśmy także indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan, który niespodziewanie wzrósł do 73,7 pkt z 71,8 pkt. Jest to z pewnością zasługa ogromnej pomocy rządowej. Po godzinie 18:00 indeks S&P500 stracił 0,2%, Dow Jones znajduje się 0,26% niżej, a Nasdaq notuje stratę na poziomie 0,1%.

W kolejnych godzinach wpływ na rynek akcji w USA może mieć prezydent Donald Trump, wkrótce ma rozpocząć się bowiem konferencja prasowa poświęcona lekowi na koronawirusa.

