Szczepionka jeszcze nie teraz?

Po udanym poniedziałku, wtorek przebiegał pod znakiem studzenia gorących nastrojów panujących na rynkach. Pesymiści mogliby powiedzieć, że wczorajsza sesja nie była udana, ponieważ WIG20 zyskał zaledwie 0,1%, natomiast optymiści zwrócą uwagę na fakt, że po poniedziałkowym rajdzie o 4,2% polski indeks blue chipów zdołał ostatecznie zakończyć dzień powyżej kreski.

Wśród największych spółek najmocniej zyskały akcje LPP (4,3%), tymczasem najsłabszym ogniwem okazał się być CD Projekt, którego akcje zanotowały spadek o 1,4%. Gamingowy potentat obchodził wczoraj piątą rocznicę wypuszczenia do sprzedaży gry „Wiedźmin 3”. Korzystając z okazji, warto nadmienić, że po tym okresie CD Projekt przy wycenie w okolicach 36,5 mld zł rywalizuje z francuskim Ubisoftem o miano największej pod względem rynkowej kapitalizacji spółki gamingowej w Europie.

Kolor zielony pojawił się we wtorek również w drugiej i trzeciej linii spółek – mWIG40 zyskał 0,3% a sWIG80 0,7%. Należy zaznaczyć, że indeks małych spółek od marcowego dołka zdołał odrobić już ponad 30%, z kolei pod względem stopy zwrotu liczonej od początku roku dotarł on niemal do poziomów neutralnych.

Można pokusić się o stwierdzenie, że sWIG80 jest jednym z najlepiej zachowujących się indeksów na świecie. Wartość marcowych odpływów odnotowanych wśród funduszy małych i średnich spółek była relatywnie niska, tymczasem w kwietniu mieliśmy do czynienia z napływami. Wprawdzie plan dalszego wdrażania PPK został przesunięty w czasie, a reforma OFE stała się ponownie straszakiem w kontekście polskich akcji, niemniej na ten moment skrajne niskie wyceny przyciągają zainteresowanie inwestorów indywidualnych. Tak zwana „ulica” po długiej przerwie ponownie zainteresowała się akcjami, co można zaobserwować po liczbie nowo utworzonych rachunków maklerskich. Trudno się temu dziwić, podczas gdy aktualne środowisko rekordowo niskich stóp procentowych szczególnie zachęca do poszukiwania nowych form inwestycji i podejmowania większego ryzyka. Tymczasem wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się wyraźną przeceną – Dow Jones zaliczył spadek o 1,6%, S&P500 stracił 1,1% a Nasdaq 0,5%. Pretekstem do spadków okazał się być raport, który ostudził nadmierny optymizm inwestorów związany z wynalezieniem przez firmę Moderna szczepionki na Covid-19. Eksperci wskazują, że podane do publicznej wiadomości okrojone informacje nie pozwalają do końca określić czy szczepionka rzeczywiście pozwala na skuteczną walkę z koronawirusem. Akcje firmy Moderna zostały przecenione po publikacji raportu o 10%, natomiast kapitalizacja rynkowa spółki obniżyła się do ok. 26 mld USD, co jak na spółkę, która nie posiada żadnego zatwierdzonego produktu i tak wydaje się być astronomiczna kwotą.

Patryk Pyka

Analityk Zespołu Usług i Analiz Rynkowych

Dom Inwestycyjny Xelion