Jak długo inwestorzy mogą negować złe informacje?

Dzisiejsza sesja z pewnością nie należy do najlepszych. Niemniej patrząc na cały bieżący tydzień, sytuacja wygląda naprawdę bardzo dobrze, w szczególności patrząc na wszelkie informacje napływające do inwestorów. Pomimo największego kryzysu od lat, najważniejsze indeksy nie znajdują się wcale zbyt daleko od historycznych szczytów. Czy coś jest w stanie zastopować tę pogoń?

Indeks S&P 500 znajduje się niecałe 15% od historycznych szczytów. To oczywiście dosyć sporo. Z drugiej strony większość odbicia z ostatnich dwóch miesięcy napędzana była spółkami technologicznymi. Wystarczy spojrzeć na takie spółki jak Facebook czy Amazon, które znajdują się na historycznych szczytach.

Indeks technologiczny Nasdaq znajduje się zaledwie kilka procent od historycznych szczytów, a dla przykładu kapitalizacja Amazona, która wynosi od 1,25 biliona dolarów jest większa niż wszystkich spółek z niemieckiego indeksu DAX, w którego skład wchodzi aż 30 komponentów. To pokazuje skalę, jak mocno napompowany jest obecny rynek.

Dzisiejsze odczyty indeksów PMI okazały się być lepsze od oczekiwań, w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Warto jednak zauważyć, że indeksy za maj pozostają znacząco poniżej 50 punktów, co oznacza mocną recesję w tym kwartale. Sam Markit, który przygotowuje indeksy PMI wskazuje, że w tempie annualizowanym PKB w II kwartale w USA spadnie o 37%! To gigantyczna liczba. Oczywiście w drugiej części roku powinniśmy oczekiwać poprawy. Niemniej powrót do szczytów PKB sprzed epidemii może zająć nawet dwa lata.

Obawy o gospodarkę to nie wszystko. Na nowo rozgrzewa się konflikt pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami. Trump oskarża Chiny o dezinformacje oraz propagandę związaną z koronawirusem, która miała na celu osłabienie USA oraz Europy.

Co ciekawe, atak Trumpa nastąpił po tym jak Senat przegłosował prawo, które może zezwolić na usunięcie chińskich spółek z notowań na amerykańskich rynkach. Z pewnością byłby to ogromny cios dla rynków, który w tym momencie jest w zasadzie niedoceniany. Z technicznego punktu widzenia S&P 500, czyli najważniejszy amerykański rynek może być przeceniony. Jak wskazuje Bloomberg indeks ten znajduje się ok. 10% ponad 50 dniową średnią.

Taki wynik ostatni raz był notowany w 2009 roku. Jeżeli historia miałaby się powtórzyć, jest szansa na to, że obecnie S&P 500 wpadnie w trend boczny. Na godzinę 17:00 spadki w Europie były ograniczone do 1%. Najwięcej tracił niemiecki DAX. Na Wall Street spora wyprzedaż miała miejsce na Nasdaq i wynosiła ok. 0,5%.

Pewnego rodzaju przewartościowania można doszukiwać się również na polskim rynku. Najlepiej radzący sobie sektor, czyli sektor gier komputerowych jest wyżej o ok. 25% w porównaniu do końca lutego, kiedy rozpoczęła się silna wyprzedaż na całym świecie.

Dzisiaj notowania spółki CD Projekt przekroczyły poziom 400 złotych za jedną akcję! Mimo wszystko WIG20 tracił dzisiejszego dnia i zesja zakończyła się ok. 0,6% spadkiem. Indeks zakończył jednak notowania znacząco powyżej 1600 punktów.