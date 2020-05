Kolejna sesja na plusie, jednak optymizm wyraźnie słabnie

Środowa sesja ponownie rozpoczęła się w bardzo dobrych nastrojach. Indeksy giełdowe w Azji zamknęły się na solidnym plusie, co przełożyło się również na dobre otwarcie w Europie. Pierwsze godziny handlu to zdecydowana przewaga strony popytowej. Optymizm był dziś wspierany przez dalsze nadzieje co do szybkiego wyjścia z tzw. lockdownu, oraz co do pozytywnych wyników badań nad lekiem na koronawirusa.

Ponadto przed południem pojawiła się informacja z Niemiec, mówiąca o tym, że Komisja Europejska ma zaproponować fundusz wsparcia dla gospodarek warty 750 mld EUR, co jeszcze bardziej pobudziło stronę kupującą. Dokładne warunki mają być jeszcze negocjowane zanim projekt trafi pod debatę na szczycie Rady Europejskiej w przyszłym miesiącu.

Niemniej po godzinie 14:00 optymizm wyraźnie osłabł, przez co też od otwarcia sesji w USA obserwujemy cofnięcie. Pod koniec sesji w Europie widać korektę dzisiejszych wzrostów, jednak główne indeksy znajdują się na plusie. W momencie przygotowywania tego komentarza (czyli przed godziną 16:50), niemiecki DAX zyskuje 0,88%, francuski CAC 40 dodaje 1,35%, a londyński FTSE 100 rośnie 0,75%. Kolor zielony widzimy także na GPW, jednak tutaj większośc dzisiejszego ruchu w górę została zniwelowana, WIG20 znajduje się 0,4% na plusie.

Jeśli chodzi o sesję za oceanem, główne indeksy giełdowe rozpoczęły dzień na wyższych poziomach, jednak tuż po rozpoczęciu handlu możemy obserwować ruch w dół. Aktualnie na plusie utrzymuje się jeszcze tylko Dow Jones, który rośnie 0,5%. Z kolei S&P 500 traci 0,21%, a Nasdaq zniżkuje ponad 1,4%.

Na kolejne godziny nie są przewidziane publikacje istotnych danych makroekonomicznych, dlatego też nie należy oczekiwać większej zmienności. Niemniej niewykluczone, że jeżeli obecny sentyment utrzyma się do końca dnia, to zobaczymy realizację zysków po ostatnich kilku dobrych sesjach. Trzeba też pamiętać, że od końcówki marca na rynku akcji w USA obowiązuje trend wzrostowy, a aktualne cofnięcie należy traktować jako korektę.

Łukasz Stefanik Analityk Rynków Finansowych XTB