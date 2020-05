Plan Komisji Europejskiej ujawniony

Środowa sesja rozpoczęła się w Europie na plusach, ale był to zaledwie wstęp do silnej fali wzrostowej trwającej aż do popołudnia. Najważniejszym wydarzeniem dnia było na kontynencie ujawnienie wartego 750 mld euro planu Komisji Europejskiej, mającego unijnej gospodarce zapewnić wsparcie z poziomu całej organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem krajów szczególnie dotkniętych koronawirusem. Widziany jako krok w kierunku wspólnego opodatkowania i zaciągania długu program spotyka się z silnym oporem zamożniejszych państw północnej Europy (Dania, Holandia, Austria, Szwecja).

Jego założenia to pozyskanie finansowania na rynku i dystrybucja go w 2/3 w subsydiach, a w 1/3 w pożyczkach, przeznaczonych w szczególności dla Włoch i Hiszpanii. Fundusz odbudowy jest dodatkowym narzędziem, oddzielnym od wartego 1,1 bln euro budżetu na lata 2021-27. Po przedstawieniu dokumentu rozgrzany wcześniej rynek zaczął się chłodzić, w miarę jak rosły obawy o to, jaka jego część zostanie ostatecznie zaakceptowana. Giełdy zachowywały się w dość zróżnicowany sposób – włoskie FTSE MiB zamknęło się 0,3% wyżej, na drugim biegunie znalazł się hiszpański IBEX ze wzrostem o 2,4%. DAX i CAC40 zyskały 1,3-1,8%.

W pierwszej połowie dnia inwestorzy na GPW musieli przecierać oczy, kiedy warszawska giełda drugi dzień notowała niezwykle silne wzrosty, w dodatku przy nadzwyczaj wysokich obrotach. Mniej więcej do godziny 13:00 WIG20 prezentował się lepiej niż reszta kontynentu, dochodząc do ponad 2,5-proc. wzrostów. Niestety potem podaż przybrała na sile i zamiast potwierdzenia przełomu główny indeks zamknął się spadkiem o 0,1% (mWIG40 zyskał 0,4%, a sWIG80 stracił 0,1%). Wyprzedawane były najlepsze w ostatnim roku spółki indeksu. Notowania Dino straciły 5,1%, a CD Projekt 7,6%. Obroty na akcjach producenta gier sięgnęły 279 mln zł wobec niecałych 2 mld całego rynku. Realizacja zysków na CDR (przed publikacją raportu) pociągnęła za sobą resztę WIG_Games, którego główne komponenty spadały o 4,0-5,8%, wpływając na małe i średnie spółki.

Turbulencje w Europie w końcówce sesji miały wpływ na Wall Street, gdzie pojawiły się chwilowo minusy, ale indeksy kończyły dzień na intraday’owych maksimach. S&P500 zyskało 1,5%, ponownie słabszy od szerokiego rynku był NASDAQ (0,8%). Giełda w Nowym Jorku lekceważy zarówno przekroczenie 100 tys. ofiar epidemii w USA, jak i napięcia wokół Hong Kongu. Zupełnie nie przeszkadzała jej wczoraj także korekta cen ropy po pierwszym od trzech tygodni wzroście zapasów. Spokój amerykańskiego rynku podtrzymuje także Azję, gdzie w momencie pisania komentarza rosną wszystkie indeksy poza Hang Seng, kontrakty futures sugerują silne otwarcie w Europie.

Kamil Cisowski

Dyrektor Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Dom Inwestycyjny Xelion