Zoom z dalszym wzrostem pobrań aplikacji

Według firmy Piper Sandler aplikacja do wideokonferencji firmy Zoom Video Communications nadal odnotowuje ogromny wzrost liczby pobrań, co oznacza, że rozwiązania do pracy zdalnej mogą być nadal na fali i popyt na nie nie wyhamowuje

ZM odnotował wzrost pobrań o 3,248 proc. w czerwcu, podczas gdy liczba pobrań z roku na rok wzrosła o 2865 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, napisał analityk James Fish, powołując się na dane o pobraniach aplikacji mobilnych z AppFigures. Ten wzrost jest nadal jednym z najbardziej imponujących trendów, jaki widzieliśmy w dziedzinie technologii, chociaż firma zauważyła, że korelacja między pobieraniem aplikacji a przychodami może nie być liniowa.

Kolejną pozytywną rekomendację otrzymała spółka Jeffa Bezosa — Amazon. Firma Cowen podniosła poziom ceny docelowej do najwyższego na Wall Street na poziomie 3700 USD z 2750 USD wcześniej. Jest to podwyżka ze względu na oczekiwane wyniki finansowe firmy za drugi kwartał, które zostaną opublikowane w tym miesiącu. Analitycy oczekują bardzo dobrych wyników ze względu na silne przyspieszenie sektora e-commerce. Internetowa sprzedaż detaliczna wciąż odnotowuje istotny wzrost popytu ze względu na pandemię oraz w konsekwencji ponownego częściowego zamknięcia gospodarki USA. Amazon może również zyskiwać dzięki usłudze Web Services, czyli chmurze i na biznesie reklamowym spółki. Mimo tego, że cena akcji wzrosła o 90 proc. od marcowego dołka, analitycy pozostają byczo nastawieni do firmy Bezosa, a wycena jest nadal atrakcyjna.

Cena docelowa dla akcji Facebooka została podniesiona przez firmę Jefferies z 250 do 285 USD ze względu na lepsze spojrzenie na rynek reklamy internetowej. Popyt na tego typu usługi wraca szybciej, niż oczekiwano, a wydatki na reklamę w maju i czerwcu wzrosły. W drugiej połowie roku trendy w wydatkach powinny się poprawiać, a reklama cyfrowa powinna zwiększać swój udział w rynku na rzecz reklamy tradycyjnej, w radio czy w telewizji — uważają analitycy Jefferies.