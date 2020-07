Netflix z pozytywną rekomendacją mimo wyników

Na Wall Street wciąż faworyzowane są spółki zajmujące się rozwiązaniami do pracy zdalnej. Firma Slack Technologies otrzymała od FBN Securities najwyższy poziom ceny docelowej na Wall Street równy 45 USD z rekomendacją powyżej rynku ze względu na spadek ryzyka związanego z konkurencyjnym produktem firmy Microsoft – Teams

Zdaniem analityków FBN istnieje przestrzeń do rozwoju zarówno aplikacji spółki Slack, jak i byłej firmy Billa Gatesa. Slack odnotował znaczący wzrost wśród klientów komercyjnych i średni wzrost przychodów na jednego klienta w ostatnim kwartale. FBN uważa, że akcje spółki mają nadal przestrzeń do wzrostów, biorąc pod uwagę możliwość zwielokrotnienia przychodów oraz to, że jeszcze akcje spółki nie wzrosły tak znacząco, jak innych firm z “sektora pracy zdalnej”. Np. akcje Slack wzrosły o 40 proc. w 2020 r., a akcje Zoom Video o 265 proc.

Mimo dość pesymistycznej reakcji inwestorów na wyniki Netflixa firma Bernstein podniosła poziom ceny docelowej do 573 USD z 504 USD pozostawiając rating lepszy od szerokiego rynku. Średni poziom ceny docelowej dla akcji spółki na Wall Street wynosi 493,10 USD, a przedział wahań to 47,09 do 625 USD – wynika z danych publikowanych przez agencję Bloomberg. W handlu przed sesją akcje potentata branży streamingu wideo spadają o około 7 proc.

Zdaniem firmy Piper Sandler spółka Microsoft powinna pokazać bardzo dobre wyniki w dalszej części tego miesiąca mimo niepewnej sytuacji gospodarczej ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie biznesu na usługi świadczone w chmurze. Istnieje duże zapotrzebowanie na chmurę obliczeniową, ponieważ więcej osób pracuje z domu, co powinno pomóc MSFT bezpiecznie przejść przez ten burzliwy gospodarczo okres – uważają analitycy Piper Sandler. Według nich biznes oparty na chmurze może wzrosnąć trzykrotnie do ponad 150 mld USD w ciągu 5 lat. Raport wynikowy Microsoftu poznamy 22 lipca.