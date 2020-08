Gaming na Wall Street znów w centrum uwagi

Cena akcji spółki Take-Two Interactive Software Inc. wzrosła o 4 proc. w handlu przed sesją po tym, jak spółka zajmująca się grami wideo odnotowała bardzo zadowalające wyniki kwartalne, które przekroczyły oczekiwania i podniosły prognozę co do dalszych zysków i ceny akcji

Reakcje analityków były zasadniczo pozytywne, przy czym Morgan Stanley napisał, że raport wykazał kontynuację silnych trendów w grach z powodu zamówień wynikających z pandemii i pozostawania w domach. Wiele firm podniosło swoje ceny dla poziomów docelowych, a co najmniej dwie stwierdziły, że prognoza nadal wydaje się konserwatywna. W oparciu o cenę z ostatniego zamknięcia, akcje Take-Two akcje wzrosły prawie o 70% w stosunku do najniższego poziomu z marca i są notowane na rekordowych poziomach.

Analityk firmy Jefferies uważa, że wyniki wzmacniają trwałość głównych franczyz i rosnącą bazę użytkowników. Siła zarobkowa TTWO i oczekujący katalizator dla ceny akcji w postaci kolejnej gry Grand Theft Auto tworzą atrakcyjną konfigurację dla długoterminowych inwestorów. Firma podniosła poziom ceny docelowej ze 145 do 180 USD.

Morgan Stanley z kolei uważa, że utrzymują się silne trendy w sektorze gamingowym ze względu na zamówienia związane z pozostawaniem w domach i przyczynią się one do wzrostu zysków w drugiej połowie roku, a nawet w dalszych terminach. Morgan Stanley szacuje, że w najbardziej optymistycznym scenariuszu akcje mogą kosztować 210 USD za sztukę. Jednak w bazowym scenariuszu podnosi poziom ceny docelowej ze 160 do 176 USD.

Firma Piper Sandler wycenia akcje spółki na 200 USD i podnosi poziom ceny docelowej ze 146 USD. Zaangażowanie graczy wzrosło, gdy COVID-19 zatrzymał ludzi w domach, a najpopularniejsze gry TTWO powinny pomóc zrównoważyć słabość w innych sektorach.

KeyBanc Capital pisze, że wyniki spółki były bardzo mocne, a przede wszystkim odnotowano zmianę czasu spędzonego przez konsumentów przed grami wideo, co dało ponadwymiarowe korzyści. Oczekiwania na drugą połowę roku wciąż są wysokie, ale jest miejsce na dalszy wzrost, o ile nie nastąpi istotne spowolnienie na rynku gier wideo. Cena docelowa została podniesiona ze 172 USD do 193 USD.

Z kolei Bank of America uważa, że firma odniosła sukces w budowaniu dużego biznesu internetowego wokół kilku najpopularniejszych tytułów. Jak BofA obniża ocenę do neutralnej i podnosi nieznacznie swój cel cenowy ze 155 USD do 166 USD.