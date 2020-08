Powrót kupujących w Azji

Nieobfitująca w istotne wydarzenia ani nadmierną zmienność poniedziałkowa sesja upływała pod znakiem rosnącego optymizmu w sprawie porozumienia fiskalnego w USA.

Choć podpisane przez prezydenta Trumpa zarządzenia pokrywają zaledwie ułamek pakietu, stawiają ich tak naprawdę pod ścianą z perspektywy politycznej – poddawanie w wątpliwość ich wartości legislacyjnej wywołałoby zapewne gniew elektoratu, a że z gabinetu już płyną deklaracje o dalszych działaniach, Demokraci ryzykują, że zostaną przedstawieni jako hamulec dla większego planu. Realistycznym scenariuszem w tej chwili wydaje się program, którego wartość przewyższy początkowo planowany przez Republikanów bilion dolarów i będzie zawierała zarówno wsparcie dla przedsiębiorstw, jak i władz stanowych.

Główne europejskie rynki notowały niewielkie wzrosty, wyróżniał się na ich tle IBEX zwyżką o 1,5%. Nastroje delikatnie wspierał wyższy od konsensusu indeks Sentix (-13,4 pkt. vs. konsensus -16,0 pkt.) oraz wzrost liczby ogłoszeń o pracę z 5,37 mln do 5,89 mln w ramach amerykańskiego badania JOLTS. Dość duża nerwowość panowała na rynku walutowym, kurs EURUSD pomimo ruchu w górę w godzinach popołudniowych zakończył dzień poniżej 1,1750, silniejszy dolar wywołał kontynuację korekty na złocie, które stoi przed testem 2000 USD za uncję. WIG20 zyskał 0,3%, mWIG40 0,2%, a sWIG80 1,2%. Liderami małych spółek były Datawalk, Mennica i Stalprodukt.

S&P500 zyskało 0,3%, a NASDAQ stracił 0,4%. Chwilowe zawahanie spółek technologicznych ponownie było tłumaczone relacjami amerykańsko-chińskimi, ale wydaje się, że to po prostu stabilizacja na bardzo wysokich poziomach cenowych, bo napływające pod koniec dnia informacje były raczej źródłem optymizmu. Rynki azjatyckie silnie dziś zyskują, około dwuprocentowe zwyżki notuje Hang Seng, na co wpływ mają doniesienia o chińskich zakupach amerykańskiej soi i faktycznym wstrzymaniu się od odpowiedzi na amerykańskie sankcje nałożone na przedstawicieli Pekinu za działania w Hong Kongu (11 amerykańskich obywateli, których zostanie objętych chińskimi retorsjami nie należy do administracji Trumpa). Wsparciem dla Korei jest rewizja prognoz PKB ze strony OECD. Kontrakty futures sugerują silne otwarcie w Europie.

Kamil Cisowski

Dyrektor Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Dom Inwestycyjny Xelion