S&P 500 znów nie osiągnął nowego historycznego rekordu

S&P 500 nie osiągnął nowego historycznego rekordu w zeszłym tygodniu, choć wciąż indeks zamknął się z wyraźnym zyskiem. Ten tydzień rozpoczynamy pozytywnie, choć ponownie bez większej zmienności. Brak jest nowych pozytywnych informacji na temat pakietu pomocowego w USA, a co wydaje się ważniejsze, brak przełomu z walką z koronawirusem. Jak widać jednak, brak jakiegokolwiek progresu nie psuje też z drugiej strony nastrojów na tyle, aby wywołać na rynkach jakąś większą korektę.

Koronawirus na świecie nie spowalnia. Liczba wszystkich przypadków na świecie to 22 miliony, natomiast aktywne przypadki to ok. 6,5 mln. Liczby te stale rosną, choć warto wspomnieć o tym, że liczba nowych przypadków dziennie od mniej więcej miesiąca jest ograniczona poziomem 300 tys. Informacja ta nie brzmi może bardzo optymistycznie, ale wciąż jest to jakaś stabilizacja. W USA z kolei liczba nowych przypadków zaczyna nawet maleć. Stabilizuje się ona w okolicach 50-60 tys., co pozwala na to, aby nie nakładać nowych restrykcji, a w szczególności tych, które miałyby uderzyć w biznes czy samo społeczeństwo. Jeżeli teraz zdecydowano by się na drugi „lockdown”, sytuacja z pewnością nie byłaby zbyt dobra. Dzieje się tak dlatego, ze amerykański Kongres wciąż nie może dojść do porozumienia w sprawie nowego pakietu pomocowego, który miałby na celu obniżenie podatków osobistych oraz przyznanie dodatkowych dopłat dla bezrobotnych. Pieniądze są potrzebne w celu utrzymania kondycji konsumentów względnie bez zmian. Dopóki mówi się o szansie na takie pieniądze, nie widać paniki ani wśród społeczeństwa, ani na rynku.

Jeżeli chodzi o rynek, to w zeszłym tygodniu zabrakło mniej niż 0,5% do osiągnięcia nowych historycznych maksimów na S&P 500, które znajdują się blisko poziomu 3400 punktów. Ta sztuka się oczywiście nie udała, ale ten tydzień rozpoczęty został pozytywnie. Trump wskazuje, że nie ma żadnych nowych informacji na temat negocjacji dotyczących pakietu pomocowego. Mimo to, dzisiejszy dzień na giełdach wygląda bardzo pozytywnie. Sesja w Europie kończy się umiarkowanymi wzrostami, choć na czerwono zamknęły się dzisiaj indeksy we Włoszech, Hiszpanii oraz Portugalii. Na Wall Street spadki widoczne są na Dow Jonesie, natomiast Nasdaq rośnie o ponad 0,7%. WIG20 kończy dzisiaj dzień pozytywnie zyskując 0,3%.

Michał Stajniak, Starszy Analityk Rynków Finansowych XTB