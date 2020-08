Czy koronawirus to ściema? Tak! ...według ludzi

Nastrojów społecznych trzeba umieć słuchać. Wykorzystaliśmy narzędzia, z których korzystają marketerzy do nasłuchu nastrojów i opinii o markach i produktach, by dowiedzieć się, jakie nastroje obecnie panują i jakie jest nastawienie do kwestii odbioru zagrożenia koronawirusem. Wygląda na to, że nie tylko naprawdę coraz mniej Polaków wierzy w zagrożenie COVID-19, ale gwałtownie rośnie procent tych przekonanych, że to jedno, wielkie kłamstwo

Skrzyżowaliśmy ze sobą dwie frazy, aby wytypować nastawienie Polaków do koronawirusa. W tym celu użyliśmy jednego zestawu fraz „koronawirus” oraz „prawda’, których wyniki skrzyżowaliśmy z frazami „koronawirus” oraz „ściema”. Zbadaliśmy obie frazy w ujęciu ostatniego miesiąca. Efekt?

Prawda i koronawirus niebardzo idą w parze wśród opinii publicznej. Wśród wzmianek, o pozytywnym wydźwięku znaleźliśmy tylko 12 tys. wzmianek, co jest spadkiem o 25 proc. miesiąc do miesiąca o ponad 4000 głosów. Wzmianek w negatywnym kontekście jest więcej, bo 27 tys., ale też w porównaniu do poprzedniego miesiaca notujemy zanik (o 18 proc. mniej niż miesiac temu).

Wzmianek „koronawirus + ściema” w ciągu ostatnich 30 dni notujemy ponad 53 tysiące. W ujęciu miesiąc do miesiąca, to wzrost aż o 35 tysięcy, czyli o 203 proc. Jeszcze na koniec lipca dyskusje zawierające takie sformułowania docierały do 2 mln użytkowników wszelkich internetowych społeczności. Dziś docierają do 8 mln. Przez ostatnie 30 dni łączny zasięg dyskusji z takimi frazami wyniósł… 60 mln użytkowników (wzrost o 187 proc. m/m).

Dyskusje z tymi frazami pojawiają się już wszędzie, łącznie z dyskusjami pod profilami największych mediów (tvp.info, ale tvn24, fakty24, rzeczpospolita oraz profil MSZ).

Wzmianek w mediach społecznościowych i poza nimi jest mniej więcej tyle samo, ale dynamika jest zupełnie inna. W społecznościach wzmianek z tymi frazami jest 27 276 - więcej o 127 proc., ale bardzo szybko przybywa podobnych wzmianek poza mediami społecznościowymi (25 588, miesięczny wzrost o 382 proc.).

Co to oznacza? Najwidoczniej, że mamy obecnie ofensywę skierowaną na media poprzez fora (+796 proc.) ludzi przekonanych, że koronawirus to ściema.

