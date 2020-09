Badanie wGospodarce.pl: PZU wygrywa satysfakcją klientów

PZU wygrywa w badaniu portalu wGospodarce.pl. Ankietowani wskazują czasem zaskakujące przewagi. Okazuje się np., że polskość firmy jest dla nich bardzo ważna. To najbardziej rozpoznawalny, kojarzony i najczęściej wybierany ubezpieczyciel. Ale jest jeszcze coś ciekawszego. Badanie ustaliło też, co raczej rzadko się zdarza w ogóle, zwłaszcza w branży ubezpieczeń, że satysfakcja klientów PZU rośnie wraz z doświadczeniem obsługi i to aż dwukrotnie wobec oczekiwań

Jak ustaliła pracownia Social Changes w badaniu ubezpieczycieli, zleconym przez portal wGospodarce.pl, Marka PZU to absolutny lider przy pytaniu o pierwsze skojarzenie jednej marki w sektorze ubezpieczeń, tzw. top of mind. Ma blisko 6 razy więcej wskazań niż kolejna po niej marka.

Badanie Social Changes dla wGospodarce.pl - ubezpieczenia / autor: Fratria

Ankietowani wskazują również najczęściej PZU, gdy pytani są o wszystkich ubezpieczycieli.

PZU wygrało również przy podobnym pytaniu z podpowiedzią marek ubezpieczycieli udzieloną przez ankietera.

Zapytaliśmy też, u jakiego ubezpieczyciela osoba ankietowana ma wykupione ubezpieczenie.

Poprosiliśmy pracownię Social Changes, żeby przyjrzała się aktualnemu liderowi rynku.

Badanie pogłębione wskazuje na konkretne cechy PZU, które przekonują do wyboru akurat tego ubezpieczyciela. Okazuje się, że najważniejsza jest polskość firmy. Kolejno najważniejsze okazały się cechy, jak solidność i postrzeganie jako firmy godnej zaufania, z dużym stażem działalności na rynku, stabilnej i z atrakcyjną ofertą.

Jak się okazuje, zarówno ogół badanych jak i Klienci PZU poleciliby dalej usługi PZU. Ponad połowa (53 proc.) osób, nie będących klientami marki poleciłaby swojej rodzinie i znajomym skorzystanie z PZU, a 13 proc. poleciłoby ten wybór w stopniu maksymalnym. Można to traktować jako wyobrażenie jakości obsługi.

Aktualni klienci PZU są jeszcze bardziej zadowoleni. Ogółem 57 proc. aktualnych klientów poleciłoby PZU swojej rodzinie i aż 1/5 aktualnych klientów marki (22 proc.) poleciłaby ją w stopniu maksymalnym. To oznacza, że aktualni klienci PZU są jeszcze pozytywniej, aż dwukrotnie bardziej, nastawieni do marki PZU niż osoby nie będące klientami. Czyli satysfakcja rośnie wraz z doświadczeniem klienta i rzeczywistość okazuje się lepsza od oczekiwań.

