Nowy tydzień, nowy optymizm

Piątkowa sesja była szansą, by ostudzić emocje z ostatniego tygodnia. W godzinach porannych kontrakty futures na amerykańskie indeksy rosły, ale przed otwarciem w USA pojawiła się na nich lekka nerwowość. Mimo to przynajmniej S&P500 i DJIA utrzymały się nad kreską do europejskiego zamknięcia pozwalając na neutralny przebieg sesji w Europie, gdzie stopy zwrotu z głównych indeksów wahały się od -0,8% (IBEX) do 0,5% (FTSE 100). WIG20 wzrósł o 0,5%, sWIG80 o 0,3%, a mWIG40 spadł o 0,2%. Przedział wahań we wszystkich przypadkach pozostawał wąski, a obroty niskie.

Po lekko rozczarowującej sesji S&P500 zyskało 0,1%, a NASDAQ stracił 0,6%. Najciekawszymi danymi dnia były informacje o amerykańskiej inflacji, która ponownie pozytywnie zaskoczyła, rosnąc w sierpniu z 1,0% do 1,3% na poziomie CPI oraz z 1,6% do 1,7% na poziomie bazowym. Jest to ciekawy wstęp do środowej konferencji Fed, na którym poznamy zapewne więcej szczegółów dotyczących nowej strategii.

Ostatnie dni przed posiedzeniami FOMC bywają dość spokojne, ale rynki azjatyckie i notowania kontraktów futures sugerują dziś dość wyraźne wzrosty po otwarciu w Europie oraz bardzo silne odbicie NASDAQ. Wśród rzeczy, które mogą mieć wpływ na rynek warto wymienić upływający termin ultimatum Donalda Trumpa dla Byte Dance w kwestii sprzedaży biznesu TikToka w USA. Rozmowy z Microsoftem zostały przerwane, firma prawdopodobnie ogłosi zamiast tego strategiczne partnerstwo z Oracle. Reakcja amerykańskiej administracji na taki obrót spraw pozostaje czynnikiem ryzyka, szczególnie, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy trudno spodziewać się złagodzenia polityki urzędującego prezydenta wobec Chin. Na poprawę sentymentu mogą wpływać natomiast duże olbrzymie transakcje w sektorze IT i medycznym – Nvidia odkupi od Softbanku półprzewodnikowy biznes Arm za 40 mld USD (najwyższa kwota w historii branży), a Gilead przejmie Immunomedics, twórcę obiecującego leku na raka piersi, za 21 mld USD.

Kamil Cisowski

Dyrektor Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Dom Inwestycyjny Xelion