Krakowskim targiem – 2,4 bln USD?

Po środowej wyprzedaży czwartkowa sesja przyniosła uspokojenie nastrojów. Mimo że główne europejskie rynki traciły na zamknięciu od 0,1% (FTSE MiB) do 1,4% (FTSE100), w tym przypadku skala spadków powinna być powodem do zadowolenia po wyraźnie słabszym otwarciu.

Inwestorów tym razem nie wystraszyły słabsze od oczekiwań tygodniowe statystyki z amerykańskiego rynku pracy – na poziomie nowych wniosków o zasiłki zobaczyliśmy wzrost ze zrewidowanych 866 tys. do 870 tys. (konsensus: 845 tys.), wyraźnie słabszy od oczekiwań był także spadek liczby kontynuowanych wniosków z 12,747 tys. do 12,580 tys. Z uwagi na aktualną retorykę Fed zachowanie Wall Street po danych makroekonomicznych z USA może ponownie być chimeryczne (nadzieja, że ich pogorszenie wywoła w końcu reakcję). S&P500 wzrosło wczoraj o 0,3%, a NASDAQ o 0,4%. Zamknięcie indeksów nad kreską, podobnie zresztą jak potencjalna kontynuacja wzrostów dzisiaj, to praktycznie w całości skutek informacji, że demokratyczni kongresmeni przygotowują nową propozycję pakietu fiskalnego, którego wartość miałaby wynieść 2,4 bln USD, a S.Mnuchin planuje wznowienie negocjacji z N. Pelosi. Lekkim wsparciem była też oderwana zupełnie od słów innych członków FOMC wypowiedź J. Bullarda, który ocenił, że amerykańska gospodarka może przed końcem roku praktycznie całkowicie odrobić straty wywołane przez pandemię.

Po wzrostowej sesji w Azji Europa rozpocznie dzień na plusach, mając też swoje powody do poprawy sentymentu – pomimo zapowiedzi kontynuacji opozycji wobec działań B. Johnsona na ścieżce legislacyjnej, unijni negocjatorzy wrócili do rozmów z brytyjskim rządem, a instytut Ifo zwraca uwagę, że optymizm wśród niemieckich eksporterów wzrósł do najwyższego poziomu od października 2018 r. To powiedziawszy, trudno na razie znaleźć jakikolwiek wartościowy sygnał, że korekta się zakończyła, liczby zakażeń we Francji, Wielkiej Brytanii rosnącej liczbie krajów europejskich biją rekordy, a dolar jest bliski zakończenia tygodnia około półtoraprocentową aprecjacją. Wśród bardziej odległych tematów, warto zwracać uwagę, że okres wyborczy zwiastuje coraz większe turbulencje. Donald Trump właściwie otwarcie deklaruje, że pośpiech w wyborze nowego członka Sądu Najwyższego jest związany z jego planami zaskarżenia ewentualnego niekorzystnego wyniku wyborów z uwagi na ciągle przez niego kwestionowaną konstytucyjność głosowania zdalnego. Kamil Cisowski

Dyrektor Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Dom Inwestycyjny Xelion