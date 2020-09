Sesja marzeń w Europie

Piątkowe zamknięcie w USA okazał się dalekie od oczekiwań inwestorów. Ich przyzwyczajenie z ostatnich miesięcy do realiów, w których jakakolwiek niepewność FOMC co do dalszych perspektyw dla gospodarki owocuje natychmiastową stymulacją monetarną dało o sobie znać i ostatnie dwie sesje przyniosły wyraźne przeceny, owocujące trzecim z rzędu tygodniem zakończonym na minusie na amerykańskim rynku