Deweloperzy rozpoczęli najwięcej budów w historii

Dobre wyniki sprzedaży nowych mieszkań zmuszają do odświeżania oferty. Efekt? Deweloperzy ruszyli w ciągu zaledwie miesiąca z budową 17 tysięcy mieszkań. To najwyższy miesięczny wynik w historii

Wrzesień był dla deweloperów bardzo udanym miesiącem. Sprzedaż szła dobrze – w wielu przypadkach nawet lepiej niż w rekordowym 2019 roku. Złożyło się na to kilka czynników – niemal nieoprocentowane lokaty (co kusi do zakupu mieszkania na wynajem), najtańsze kredyty mieszkaniowe w historii, czy fakt, że część kupujących nie zrealizowała swoich marzeń o własnych czterech kątach w 2 kwartale i zrobili to kwartał później.

Efekt jest taki, że deweloperzy widząc przerzedzanie się oferty mieszkań na sprzedaż, zmuszeni zostali do uruchamiania kolejnych projektów. To dlatego we wrześniu ruszyli z budową ponad 17 tysięcy mieszkań – wynika z danych GUS. To o 35 proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem oraz o 55 proc. więcej niż przed miesiącem. A gdyby tego było mało, wrześniowy wynik jest po prostu najwyższym w historii.

Wydanych pozwoleń mniej niż przed rokiem

Za tymi dobrymi danymi nie nadążają informacje o wydawanych deweloperom pozwoleniach. Tych we wrześniu było 13,9 tysięcy – to co prawda więcej niż przed miesiącem, ale mniej niż mieszkań, których budowę faktycznie rozpoczęto. Był to też gorszy wynik niż we wrześniu 2019 roku.

Z drugiej strony po 3 kwartałach deweloperzy otrzymali już pozwolenia na budowę ponad 114 tysięcy nowych mieszkań. To oznacza spadek względem sytuacji z 2019 roku o 7 proc. To o tyle dobrze, że przecież w okresie lockdownu urzędy nie pracowały tak sprawnie, ja w normalnych warunkach, a zaległości udało się niemal w pełni odrobić.

Dane GUS pokazują, że przez pierwsze 3 kwartały urzędy wydały pozwolenia, które pozwalają zacząć budowę 20 tys. lokali więcej niż deweloperzy faktycznie zaczęli budować. Z drugiej strony sytuacja, w której pozwoleń jest więcej niż faktycznie rozpoczynanych inwestycji jest normalna. W latach 2005-19 niewykorzystane pozwolenia stanowiły 20% wszystkich wydawanych – wynika z danych GUS.

Deweloperzy kończą coraz więcej inwestycji

Bardzo dobre dane napłynęły za to na temat mieszkań oddawanych do użytkowania. Lokali, do których klucze są gotowe do oddania właścicielom, powstało we wrześniu ponad 13,6 tys. to o prawie ¼ więcej niż przed rokiem i o ponad 30 proc. więcej niż w sierpniu br. W trakcie trzech kwartałów deweloperzy oddali do użytkowania ponad 101 tys. mieszkań czyli o ponad 11 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments