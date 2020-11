Niewielki skup obligacji przez NBP

Podczas środowej sesji złoty umacniał się, kurs EUR/PLN powrócił w okolice 4,46. Rynkowe nastroje po raz kolejny poprawiły doniesienia dot. szczepionki przeciw COVID-19. Wsparciem dla złotego pozostaje też wciąż relatywnie silne euro względem dolara, gdzie podczas wczorajszej sesji europejskiej kurs EUR/USD atakował już opór na 1,189.

Notowania złotego pozostają pod wpływem wydarzeń na światowych rynkach finansowych, na których w ostatnich dniach dominują nadzieje związane ze szczepionkami przeciwko Covid-19. W środę Pfizer poinformował, że ostateczne wyniki badania późnej fazy jego szczepionki przeciw COVID-19 pokazały, że jest ona skuteczna w 95 proc.. Co więcej, skuteczność preparatu w różnych grupach wiekowych i etnicznych jest taka sama i nie ma poważnych skutków ubocznych (w większości przypadków były łagodne do umiarkowanych i szybko ustępowały). W rezultacie, Pfizer/BioNTech mając już wymagane dane o bezpieczeństwie preparatu będzie w najbliższych dniach ubiegał się o rejestrację szczepionki w USA w nadzwyczajnym trybie.

Popyt na EM wspierały też doniesienia o podejmowanych ze strony amerykańskich Demokratów próbach zainicjowania ponownej dyskusji nt. planu koniecznych wydatków w związku z rosnącą liczbą nowych przypadków Covid-19 w USA. Potrzebną dalszą pomoc gospodarce potwierdził opublikowany w tym tygodniu NY Empire State, obrazujący jak radzi sobie najmocniej dotknięty przez pandemię region w USA, gdyż indeks wbrew oczekiwaniom zanotował spadek (6.3 pkt. wobec 10.5 pkt. w październiku i 12,75 pkt. konsensusu). A ogólnie patrząc coraz wyższe statystyki zachorowań i decyzje o lokalnych lockdownach nie rokują dobrze perspektywom gospodarczym USA, jeśli szybko nie pojawi się wsparcie fiskalne. O „długiej drodze” gospodarki amerykańskiej do odrobienia strat spowodowanych przez pandemię ostatnio mówił też szef Fed Jerome Powell. Utrzymujące się ryzyka dla kruchego ożywienia gospodarczego w USA przyćmiły więc optymizm amerykańskich inwestorów dotyczący szczepionek COVID-19, co znalazło przełożenie w rosnących w trakcie środowej sesji europejskiej notowaniach kursu EUR/USD.

Obawy o sytuację epidemiczną widoczne są również na rynku obligacji. Uważane za bezpieczne przystanie instrumenty emitowane przez Niemcy czy USA utrzymywały rentowności dalekie od tych, które były notowane krótko po pierwszych informacjach na temat szczepionek na COVID-19. Wsparciem popytu na najbezpieczniejsze obligacje jest założenie, że aktywność gospodarcza pozostanie jeszcze przez dłuższy czas niższa nawet po tym jak szczepionka zacznie być już dystrybuowana, co będzie spowalniało odbicie z pandemicznego kryzysu. Dodatkowo oczekiwania na utrzymanie łagodnej polityki pieniężnej przez główne banki centralne, gdzie możliwe jest zwiększenie skali skupów aktywów zarówno przez EBC jak i FED, ogranicza pole do przeceny obligacji w najbliższym czasie. Dane o finalnej inflacji w strefie euro miały umiarkowany wpływ na rynek, ale potwierdzenie wskaźnika HICP na poziomie -0,3 proc. r/r oraz bazowego HICP na 0,2 proc. r/r może przyczyniać się do zwiększania działań przez EBC już w grudniu w celu ożywienia gospodarki i przywrócenia inflacji w pobliże celu (blisko, ale poniżej 2 proc.).

W Polsce również obserwowaliśmy spadek rentowności obligacji o około 2 pb na dłuższym końcu krzywej, co w dużym stopniu stanowi odzwierciedlenie trendów globalnych. Głównym wydarzeniem na lokalnym rynku dłużnym była aukcja odkupu obligacji NBP. Bank centralny zdecydował się skupić papiery za zaledwie 214,5 mln PLN, co stanowi najniższą wartość z dotychczas przeprowadzonych operacji. Skala odkupów dokonywanych przez bank centralny zauważalnie spowolniła od sierpnia wynosząc łącznie niecałe 2,6 mld PLN. Jednak pomimo ograniczenia wsparcia ze strony NBP, rentowności obligacji powinny utrzymać się poniżej 1,20 proc. w sektorze 10-letnim. Deficyt budżetowy po październiku według informacji podanej przez Ministerstwo Finansów spadł do 12 mld PLN wobec 13,8 mld PLN w okresie od stycznia do września. MF wciąż posiada poduszkę płynnościową, która od maja przekracza 100 mld PLN, co powoduje, że do końca roku może decydować się na organizowanie przetargów jedynie w formule zamiany, ograniczając podaż nowych papierów na rynku.

Joanna Bachert, Arkadiusz Trzciołek, Biuro Strategii Rynkowych PKO BP