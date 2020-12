Fundusz postcovidowy odblokowany

Po serii czterech udanych sesji WIG20 uległ w końcu nastrojom korekcyjnym. Polski indeks blue chipów zaliczył zniżkę o 0,5%, generując przy tym obroty na poziomie 1,64 mld zł. Spadki nie ominęły też małych i średnich spółek – sWIG80 stracił 0,7% a mWIG40 1,9%. Rozkład sił w gronie największych był wczoraj równomierny (10 spółek zakończyło dzień na plusie), jednak o losie WIG20 zadecydowało pogłębienie korekty przez CD Projekt. Akcje polskiego producenta gamingowego zostały przecenione o 8,5%.

Przypomnijmy, że w czwartek odbyła się premiera długo wyczekiwanego tytułu „Cyberpunk 2077”. Wprawdzie gra chwalona jest za rozbudowaną fabułę, jednak wiele elementów wciąż pozostaje niedopracowanych, co oznacza, że osiągnięcie prognozowanych wcześniej pułapów sprzedażowych może być przesunięte w czasie. Faktem jest to, że wielu graczy może na ten moment wstrzymywać się z zakupem gry, oczekując na planowane aktualizacje naprawiające drobne błędy.

Patrząc na zachowanie polskiego rynku akcyjnego, walutowego czy dłużnego, po raz kolejny moglibyśmy powiedzieć, że „rynek jak zwykle miał rację”. Chodzi o porozumienie w sprawie budżetu UE – trzeba przyznać, że doniesienia medialne napływające w ostatnich tygodniach sugerowały, że owe porozumienie wisi na włosku. Tymczasem do sprawy zupełnie inaczej podchodził rynek, który zakładał jedynie pozytywny scenariusz. Negocjacje prowadzone na linii Bruksela-Warszawa-Budapeszt pozwoliły wypracować kompromis w kwestii mechanizmu warunkowości wypłat. Zgodnie z ustaleniami, postrzeganie praworządności zostanie określone precyzyjnymi kryteriami, natomiast sam fakt jej naruszenia może zawiesić wypłatę środków unijnych tylko w przypadku udowodnienia zagrożenia dla interesów finansowych UE.

Zgodnie z oczekiwaniami, Europejski Bank Centralny podczas wczorajszego posiedzenia podniósł maksymalną wartość programu PEPP o 500 mld EUR (do 1,85 bln EUR), wydłużając jednocześnie jego horyzont o 9 miesięcy, czyli do końca pierwszego kwartału 2022 r. Ogłoszono ponadto przeprowadzenie w kolejnym roku nowych operacji TLTRO oraz PELTRO. Nowe projekcje EBC okazały się mniej optymistyczne w krótkim terminie, jednak nadal zakładają wyjście z kryzysu przed końcem 2021 r. Podczas konferencji Ch. Lagarde wskazywała na konieczność stymulowania gospodarki, m.in. ze względu na tendencje banków komercyjnych do zacieśniania prowadzonej polityki kredytowej. Rynek nie doczekał się ostatecznie słownych interwencji mających na celu osłabienie eurodolara – po ogłoszeniu decyzji jego kurs powrócił powyżej 1,21 EUR/USD.

Tymczasem za oceanem inwestorzy niezmiennie wyczekują porozumienia w sprawie pakietu fiskalnego. Wokół tematu tworzy się spory „szum informacyjny” – doniesienia mediów o bliskim kompromisie przeplatane są cytatami M. McConnella, który utrzymuje, że w zaproponowanej formie istnieje małe prawdopodobieństwo poparcia projektu w Senacie. Indeks S&P500 stracił w czwartek 0,1%, z kolei Nasdaq zyskał 0,5%.

Patryk Pyka

Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Dom Inwestycyjny Xelion