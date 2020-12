Łabędzi śpiew Donalda Trumpa

Wtorkowa sesja przyniosła w Europie silne odbicie, w miarę studzenia obaw o brytyjską mutację COVID. Po otwarciu z dużą dodatnią luką indeksy kontynuowały marsz w górę w pierwszej godzinie handlu, po czym nastąpiła korekta i powrót do okolic wartości z początku dnia.

Do jego końca część rynków nie wybiło się z zarysowanego w ten sposób przedziału zmienności, ale zamknięcia miały miejsce w pobliżu maksimów. Najsłabsze FTSE100 zyskało 0,6%, najsilniejsze FTSE MiB 2,0%. WIG20 wzrósł o 2,1%, mWIG40 o 1,1%, a sWIG80 o 0,8%. W pewnym uproszczeniu można na głównym indeksie mówić o odwróceniu zachowania z ubiegłego dnia, choć Orlen i Allegro mieściły się w środku stawki. Najsilniejsze CCC rosło o 6,1%, 4,6% zyskiwał CD Projekt. Spółka podała też w godzinach wieczornych pierwsze dane o sprzedaży, która do 20 grudnia przekroczyła 13 mln egzemplarzy. Potwierdza to, że pomimo kontrowersji gra jest hitem, a średnia popremierowych prognoz polskich biur maklerskich (15,1 mln egzemplarzy w tym roku) była zbyt konserwatywna.

S&P500 spadło we wtorek o 0,2%, choć NASDAQ wzrósł o 0,5%. Sesję zaburzył prezydent Trump, który postanowił o sobie przypomnieć, gdy USA grozi government shutdown. W opublikowanym na Twitterze filmiku Trump określił przedstawioną mu ustawę fiskalną jako hańbę, domagając się wykreślenia z niej niepotrzebnych wydatków oraz podniesienia płatności dla Amerykanów z 600 USD do 2000 USD. Temat szybko podchwycili Demokraci, którzy zapewne przedstawią dziś pod głosowanie wersję z wyższym wsparciem dla gospodarstw domowych, stawiając w niezręcznej sytuacji Republikanów. Ci będą musieli pójść na jakiś symboliczny kompromis albo przywołać „swojego” prezydenta do porządku.

Rynki azjatyckie dziś rosną, lekko pozytywne są notowania kontraktów futures na europejskie i amerykańskie indeksy. W okres świąteczny wejdziemy więc prawdopodobnie dość spokojnie pomimo informacji, że nowa mutacja COVID może już rozprzestrzeniać się na terenie UE. Chcielibyśmy więc Państwu życzyć zdrowych i wesołych, choć na pewno nietypowych Świąt. Kolejny komentarz poranny ukaże się w poniedziałek 28.12.

Kamil Cisowski

Dyrektor Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Dom Inwestycyjny Xelion