Już nawet Nikkei na 30-letnich maksimach

Niedzielne informacje, że Donald Trump podpisał ustawę fiskalną wystarczyły, by poniedziałek na europejskich i amerykańskich giełdach przerodził się w dzień z wyraźną przewagą byków.

Główne indeksy na kontynencie zyskały od 0,1% (FTSE100) do 1,5% (DAX), amerykańskie S&P500 zyskało 0,9%, a NASDAQ 0,7%. Urozmaiceniem dnia było głosowanie w zdominowanej przez Demokratów Izbie Reprezentantów nad propozycją odchodzącego prezydenta, by podwyższyć czeki dla obywateli w ramach pakietu pomocowego z 600 USD do 2000 USD. Teraz zapewne propozycja będzie musiała zostać odrzucona głosami republikańskich senatorów (sprzeciwiających się wzrostowi kosztu pakietu pomocowego o 464 mld USD).

Rewelacyjną sesję ma za sobą GPW. WIG20 i mWIG40 wzrosły po 2,5%, a sWIG80 o 1,5%. Na plusach zamknęło się wszystkich 20 komponentów głównego indeksu, najsilniej rosły notowania CCC i Lotosu. W mWIG-u absolutnym liderem ze zwyżką o 9,9% było XTB po informacjach, że rośnie prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy.

Na razie nie widać za bardzo, co miałoby przerwać kończący rok festiwal wzrostów, po imponującej zwyżce o 2,7% Nikkei znalazło się dziś na 30-letnich maksimach. Po sześciu sesjach strat z rzędu silnie odbija też w Azji Alibaba. Notowania kontraktów futures są pozytywne, inwestorów czeka zapewne kolejny dobry dzień.

Kamil Cisowski

Dyrektor Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Dom Inwestycyjny Xelion