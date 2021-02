Srebro otwiera nowy tydzień

Piątek przypieczętował jeden z najbardziej fascynujących tygodni ostatnich lat, nawet jeżeli zmienność indeksów nie do końca to oddawała.

Zgodnie z porannymi wskazaniami, czwartkowe odbicie nie wytrzymało testu 24 godzin i po otwarciu rynków w Europie ponownie mieliśmy do czynienia z wyprzedażą. Główne indeksy spadły od 1,6% (FTSE MiB) do 2,2%, WIG20 również stracił 2,0%, ale mWIG40 i sWIG80 zamykały się na poziomach neutralnych. Spadek notowań CD Projekt o 16,4% powinien był uświadomić wszystkim domorosłym pogromcom funduszy hedgingowych ryzyka związane z kupowaniem najgorętszych tematów na giełdzie.

S&P500 spadło o 1,9%, a NASDAQ o 2,0%. Gamestop, AMC i większość spółek z listy WallStreetBets odrabiały większą część czwartkowych strat (choć np BlackBerry może służyć za ostrzeżenie, że łaska tłumu bywa krótkotrwała). Powszechna w USA krytyka blokad brokerów sprawia, że może to być zaledwie wstęp do tego, co zobaczymy dzisiaj. Nie jest już przesadą twierdzenie, że po ubiegłym tygodniu wydarzenia na Wall Street przyciągnęły uwagę całego świata, a liczba osób zainteresowanych partycypacją w tym, co się dzieje ekspotencjalnie rośnie.

Przedsmak tego widzimy dzisiaj na metalach szlachetnych. Już w piątek srebro szybko awansowało na liście instrumentów zyskujących popularność na Reddit i w kontekście naszych prognoz na ten rok trudno komentować nam to inaczej niż tak, że fair value wydaje się tu znacznie atrakcyjniejsze niż w przypadku innych pozycji z forum. W godzinach porannych metal rośnie o 7,5%, w ograniczonym stopniu wpływając na notowania na znacznie większym rynku złota. Rynki akcji podejmują próbę odreagowania, sesja w Azji przebiega nadzwyczaj pozytywnie, notowania kontraktów futures na amerykańskie i europejskie indeksy sugerują, że dzień na głównych rynkach rozpocznie się od zwyżek. Czas pokaże, czy rynkowe anomalie nie zmienią tego pozytywnego obrazu, a w tym momencie większość analityków wydaje się zgodna, że do prawdziwego short squeeze jeszcze nie doszło (short interest na GameStop wciąż wynosi rzekomo w okolicach 100%, także na innych newralgicznych spółkach fundusze raczej się nie poddały, widząc absurdalność obecnych wycen).

Kamil Cisowski

Dyrektor Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Dom Inwestycyjny Xelion