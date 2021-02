Reflacja pod znakiem zapytania

Środowa sesja rozpoczynała się neutralnie lub z lekkimi wskazaniami w górę, ale wyprzedaż po amerykańskim otwarciu sprowadziła wszystkie główne indeksy w Europie na ujemne poziomy.

Skala strat nie była wielka – od 0,1% w Londynie do 0,6% w Frankfurcie. Angela Merkel ugięła się pod żądaniami władz landów i zgodziła się na otworzenie szkół i przedszkoli, ale wydźwięk jej konferencji pozostawał na tyle ostrożny, że główny rynek UE nie znalazł bodźca do wzrostów. Na tle reszty kontynentu ponownie słabo wypadała Warszawa, a przynajmniej WIG20, który spadł o 1,2%, przy korekcie mWIG40 o 0,2% i wzroście sWIG80 o 0,3%. Największym problemem dla głównego indeksu pozostaje w tym roku Allegro, które po spadku o kolejnych 4,8% straciło już YTD niemal jedną czwartą wartości.

Najważniejszym dla rynku wydarzeniem okazał się wczoraj odczyt amerykańskiej inflacji, który wprawdzie był zgodny z oczekiwaniami (1,4% r/r), ale miał miejsce przy zaskakującym spadku inflacji bazowej z 1,6% do 1,4%. Był to dość silny cios dla popularnej w tym tygodniu gry na reflację, notowania amerykańskich obligacji 10-letnich zareagowały natychmiast, a ich rentowności spadły z ponad 1,17% przed południem do okolic 1,12% na zamknięciu. S&P500 spadło o symboliczne 0,03%, a NASDAQ o 0,3% Joe Biden odbył pierwszą rozmowę z Xi Jinpingiem, podczas której powtórzył zarzuty z czasów prezydentury Donalda Trumpa w kwestiach handlu, a także poruszył kwestie praw człowieka w regionie Xinjiang, ograniczanie swobód w Hong Kongu i narastającą presję na Tajwan. Grzecznie odpowiedziano mu, że są to wewnętrzne kwestie Chin, a giełdy w Szanghaju i Hongkongu wyraźnie dziś rosną, dając pozytywny bodziec dla początku sesji w Europie.

Kamil Cisowski

Dyrektor Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Dom Inwestycyjny Xelion