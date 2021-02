Inflacja ponownie powyżej celu

Inwestorzy na GPW wkroczyli w nowy tydzień w bardzo dobrych nastrojach. WIG20 zyskał na poniedziałkowej sesji prawie 2% i ponownie zbliżył się do okrągłego poziomu 2000 pkt. Obroty na szerokim rynku osiągnęły wartość niemal miliarda złotych, co wydaje się dobrym wynikiem biorąc pod uwagę fakt, że inwestorzy za oceanem świętowali wczoraj Dzień Prezydenta. Kolor zielony pojawił się również w drugiej i trzeciej linii spółek – mWIG40 zyskał 1,3% a sWIG80 1,5%. Należy przyznać, że sprzyjające otoczenie na Starym Kontynencie dorzuciło swoje „trzy grosze” do udanej sesji nad Wisłą, jednak relatywna siła polskiego parkietu (w przeciwieństwie do poprzedniego tygodnia) była wyraźna i bezdyskusyjna.

Wśród blue chipów dzień na plusie zakończyło aż osiemnaście spółek. Na ich czele stała Jastrzębska Spółka Węglowa (+6,7%), która po krótkiej przerwie powróciła do rajdu rozpoczętego w ubiegłym tygodniu. Świetnie spisywał się też sektor bankowy – w tym gronie najwięcej zyskały akcje Santandera (+6,3%) oraz PKO BP (+4,7%). W ogólnym zestawieniu aż dziewięć spółek należących do indeksu WIG20 zamknęło sesję z ponad 2-proc. zwyżką. Natomiast z delikatną zniżką dzień zakończyły jedynie akcje Allegro oraz PGE.

Spośród opublikowanych wczoraj krajowych danych makro, warto zwrócić uwagę na wstępny odczyt styczniowej inflacji, która ponownie wróciła powyżej celu i znalazła się na poziomie 2,7% r/r. Wskaźnik CPI wzrósł na początku roku między innymi za sprawą zmian administracyjnych, do których należy zaliczyć podatek handlowy, cukrowy czy opłatę mocową. Zgodnie z prognozami ekonomistów, krajowa inflacja pozostanie przez resztę roku powyżej celu, co może być dodatkowo wspierane przez odmrażanie odłożonego w czasie pandemii popytu. Na chwilę obecną stabilizacja stóp NBP wydaje się najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla krajowej polityki pieniężnej. W przeszłości RPP pokazała dużą odporność na podwyższone odczyty inflacyjne.

W momencie pisania komentarza dobre nastroje nadal towarzyszą inwestorom w Azji. Indeks Hang Seng zyskuje 1,8% a Nikkei 1,3%. W przypadku japońskiego indeksu znajdujemy się na najwyższym poziomie od trzydziestu lat, co poniekąd można zawdzięczać zarysowanemu pod koniec ubiegłego roku trendowi „rotacji sektorowej”, w którą bardzo dobrze wpisał się Kraj Kwitnącej Wiśni. Przypomnijmy, że w okresie wakacyjnym rynki obiegła informacja o zajęciu strategicznych pozycji w japońskich spółkach przez. W. Buffetta. Bloomberg zwrócił wówczas uwagę na to, że prawie 40% Topix stanowią sektory, w których zgromadzone są spółki value, co w przeszłości było dla tego rynku utrapieniem, ale w oczekiwaniu na silne odbicie wzrostu gospodarczego okazuje się atutem.

Patryk Pyka

Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Dom Inwestycyjny Xelion