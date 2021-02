Rekordy miedzi, słabość gamingu

Po wahaniach w pobliżu poziomów neutralnych główne europejskie indeksy zdołały wygenerować w piątek dość wyraźne odbicie, redukując skalę spadków w ujęciu całego tygodnia. Wprawdzie FTSE100 zyskało skromne 0,1%, ale IBEX aż 1,2%, a normą były wzrosty lekko poniżej procenta.

Lekko nastroje mogła poprawiać decyzja administracji Bidena, by nie nakładać sankcji na żadne niemieckie podmioty w związku z kończącą się budową Nord Stream 2, sygnalizująca ocieplenie stosunków na linii UE-USA, ale sentyment „risk-on” budowały generalnie głównie rosnące ceny surowców. O ile ceny WTI, zdeterminowane obecnie głównie zjawiskami pogodowymi w USA, ograniczającymi podaż, nie odbiły ponownie powyżej 60 USD/b (może się to udać dzisiaj), niezwykle silnie rosły ceny miedzi. Po porannych zwyżkach o kolejne 2% jest ona droższa już o ponad 18% YTD i wydaje się gotowa, by zaatakować w bliskiej przyszłości maksima z 2011 r.

WIG20 wzrósł o 0,2%, mWIG40 spadł o 0,5%, a sWIG80 o 0,3%. Sentyment na GPW mocno odbiegał od nastrojów na rynkach zagranicznych. Choć o 5,9% rosły notowania najważniejszego w głównym indeksie KGHM, uwaga inwestorów zwrócona przede wszystkim na głośny debiut Huuge. Wbrew scenariuszowi sugerowanemu przez drastyczne redukcje, po zwyżce w pierwszej godzinie handlu na rynku zdecydowanie zaczęła dominować podaż, a w godzinach popołudniowych spółka traciła nawet -8%. Wprawdzie większość spadku została wymazana na fixingu, ale niezbyt udane IPO silnie uderzyło w cały sektor gamingowy. Niemal pięcioprocentowe spadki notowały Playway i Ten Square Games, przeceną o 3,5% CD Projekt zamykał tabelę WIG20.

Po niezbyt ciekawej sesji S&P500 straciło 0,2%, a NASDAQ zyskał 0,1%. Rynki azjatyckie znajdują się dziś pod presją, a notowania kontraktów futures sugerują ujemne rozpoczęcie dnia w Europie i USA. Kalendarz makroekonomiczny jest właściwie pusty poza publikacją Ifo. Nerwowo mogą zachowywać się notowania cen ropy. Przed posiedzeniem OPEC w przyszły czwartek Rosja szuka w ramach kartelu sojuszników w planie wykorzystania ostatnich wzrostów cen do zwiększenia wydobycia (sojusz wstrzymuje aktualnie około 7% globalnej podaży), czemu sprzeciwia się Arabia Saudyjska. W ciągu dnia wypowiadać się będą C. Lagarde oraz J. Yellen. Warto obserwować dalsze zachowanie na długim końcu krzywej rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, ruch w kierunku 1,5% może pociągnąć za sobą, powrót do rotacji sektorowej z końcówki roku. Jak zwraca dziś uwagę Bloomberg, temat przygasł w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, gdy inwestorzy rzucili się przede wszystkim na akcje najbardziej zmienne.

Kamil Cisowski

Dyrektor Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Dom Inwestycyjny Xelion