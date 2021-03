Na NASDAQ dalej nerwowo

Środowa sesja ponownie pokazała jak nerwowa stała się sytuacja w Nowym Jorku i jak bez poważniejszych przyczyn można tam, szczególnie w sektorze technologicznym zobaczyć poważną wyprzedaż. Dzień w Europie rozpoczynał się pozytywnie, choć większość indeksów około godziny po starcie handlu osiągnęła lokalne maksima i zaczęła się szybko osuwać

Rewizję w górę części PMI z sektora usługowego dawały jednak delikatne wsparcie rynkom. Sytuacja poważnie zmieniła się po danych makro z 14:15-14:30 czasu polskiego. Raport ADP pokazał, że zatrudnienie w sektorze prywatnym wzrosło w USA w lutym o skromne 117 tys. miejsc (konsensus: 203 tys.), zwiększając ryzyko drugich z rzędu słabych danych BLS w piątek. Zdecydowanie niższy od oczekiwań (55,3 pkt. vs. 58,7 pkt. okazał się też wskaźnik ISM dla amerykańskiego sektora usługowego. Notowania akcji zaczęły się osuwać, a zrobiło się tym bardziej nerwowo, że na złe dane nie reagował rynek długu, na którym rentowności 10-latek ponownie zbliżyły się do 1,50%. Finalnie główne rynki w Europie zamykały się od 0,9% wyżej (FTSE100) do 0,3% niżej (IBEX). GPW radziła sobie słabiej – WIG20 spadł o 0,8%, mWIG40 o 0,2%, a sWIG80 o 0,5%. 5,4% tracił CD Projekt, wnosząc do indeksu ponad dwa razy większą negatywną kontrybucję niż KGHM, ale przecena miała szeroki charakter, bronił się tylko sektor finansowy. Absolutnym bohaterem sesji był Mabion, który po ujawnieniu współpracy z Novavax w zakresie produkcji szczepionek zamknął się 89,1% wyżej.

S&P500 spadło o 1,3%, a NASDAQ o 2,7% i tym razem w godzinach porannych widzimy, że wpływ na sentyment reszty świata jest poważniejszy niż wczoraj. Wyceny wielu bohaterów koronahossy zbliżają się do progu bólu, po którym może nastąpić odwrót inwestorów detalicznych. Tesla zamykała się 4,8% niżej, pogłębiając spadki YTD, jeszcze gorzej zachowywał się fundusz ARK Innovation (-6,3%), najpopularniejszy wehikuł spółek ultrawzrostowych. W otoczeniu, w którym prezydent Biden informował wczoraj, że do maja Stany Zjednoczone będą miały wystarczająco wiele szczepionek dla wszystkich dorosłych obywateli, zdejmowane są ostatnie restrykcje, a dzienna liczba nowych przypadków po raz pierwszy od października znalazła się poniżej 50 tys., notowania wielu liderów koronahossy się zwyczajnie nie bronią. Nawet gdybyśmy mieli zobaczyć zatrzymanie wzrostu rentowności w marcu (nasz bazowy scenariusz), nie musi oznaczać to końca bolesnej dla najlepszych w ubiegłym roku inwestycji rotacji sektorowej.

Tymczasem spadki w Azji i notowania kontraktów futures wskazują, że dzień rozpocznie się nerwowo. Jego charakter może jednak ulec zmianie, gdybyśmy zobaczyli wzrost wycen obligacji skarbowych i/lub przebieg posiedzenia OPEC+ został pozytywnie odebrany przez rynek. Powszechnie oczekuje się zwiększenia produkcji ropy o 1,5 mln baryłek dziennie. Kamil Cisowski

Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion