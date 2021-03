Trwa przecena walut rynków wschodzących

W ostatnim tygodniu złoty pozostał w trendzie spadkowym, gdzie w piątek para EUR/PLN utrzymywała się powyżej 4,63, a USD/PLN wzrósł w okolice 3,93. Notowaniom złotego jak i innych walut wschodzących ciążył silny dolar, gdzie jednak pod koniec tygodnia para EUR/USD wracała chwilowo powyżej 1,18.

Rosnące oczekiwania inflacyjne są jednym z głównych czynników przyczyniających się do zakładów na podwyżki stóp procentowych w USA i rozpoczęcie procesu zmniejszania skupu aktywów. Potencjalne zacieśnianie polityki monetarnej przez Fed jest jednym z czynników wspierających notowania dolara względem euro. Jednak opublikowane w piątek dane o inflacji w USA sugerują, że cel inflacyjny nadal jest odległy, gdzie preferowana przez Fed miara bazowego PCE spadła w lutym do 1,4 proc. r/r wobec oczekiwanej stabilizacji na 1.5 proc.. Pomimo lekkiego odreagowania EUR/USD w pobliże 1,18 pod koniec zeszłego tygodnia, nastroje wobec perspektyw gospodarczych w strefie euro pozostają ponure. Po tym jak zdecydowanie lepsze od oczekiwań okazały się indeksy PMI ze strefy euro, również niemiecki indeks Ifo pobił oczekiwania na poziomie 93,2 rosnąc w marcu do 96,6 z 92,4 w lutym. Jednak oczekiwania na odbicie gospodarcze w strefie euro są zdecydowanie niższe niż w USA, w związku z przedłużającymi się lockdownami, wolniejszym procesem szczepień przeciw COVID-19 w Unii Europejskiej oraz brakiem przegłosowania Funduszu Odbudowy w krajowych parlamentach.

Złoty pozostawał w piątek słaby na co wpływ wciąż ma wprowadzenie nowych obostrzeń epidemicznych, które pogarszają oczekiwania na odbicie gospodarcze w krótkim terminie. Jednak PLN zachowywał się również gorzej od innych walut regionu jak CZK czy HUF na co wpływ ma bardziej gołębie stanowisko NBP niż CNB czy MNB. Wycena rynkowa dotycząca ewentualnych podwyżek stóp procentowych w Polsce zdecydowania zmalała w ostatnim czasie, gdzie kontrakty FRA wskazują na pole do wzrostu stawki referencyjnej o około 40 bp do końca 2022 roku, gdzie niedawno było to około 90 pb. Dodatkowo, na wycenie naszej waluty ciąży kwestia walutowych kredytów hipotecznych, gdzie w kwietniu oprócz orzeczenia Sądu Najwyższego również w innej sprawie ma zostać przedstawione stanowisko TSUE. W związku z negatywnym sentymentem pole do spadku notowań EUR/PLN w krótkim terminie będzie ograniczone i para może pozostawać powyżej 4,60.

Na krajowym rynku stopy procentowej w ostatnim tygodniu dominowały spadki krzywych dochodowości obligacji skarbowych i kontraktów IRS. Silniejszy ruch w przypadku instrumentów pochodnych doprowadził do rozszerzenia się ASW 10Y w okolice -10 pb. Pozytywny wpływ na rynek miały zarówno spadki rentowności na rynkach bazowych jak i w kraju spadek oczekiwań na podwyżki stóp procentowych w Polsce oraz wysoki popyt na obligacje ujawniony podczas czwartkowej aukcji.

W najbliższych tygodniach tendencje na krajowym rynku długu nie powinny ulec istotniejszej zmianie. Rentowności 2-letnich papierów powinny trzymać się blisko zera, z kolei 10-letnich powinny spadać w kierunku 1,35 proc.. Pozytywny wpływ na rynek będzie miał dalszy spadek oczekiwań na podwyżki stóp, czemu nie będzie przeszkadzać środowa publikacja wstępnych danych nt. inflacji w marcu. Chociaż inflacja może wzrosnąć przynajmniej do 2,8 proc. r/r wobec lutowego odczytu na poziomie 2,4 proc., to jednak nie będzie miała istotniejszego przełożenia na politykę pieniężną. W przypadku krajowej polityki monetarnej bardziej istotny może okazać się wzrost rentowności obligacji o dłuższych terminach wykupu widoczny w ostatnich miesiącach. Jest on determinowany głównie czynnikami globalnymi. Widząc tendencję do stromienia się krzywej dochodowości bank centralny sygnalizował w ostatnich tygodniach zamiar stabilizacji notowań. Dlatego nie można wykluczyć, że na koniec miesiąca wraz z publikacją szczegółów dotyczących aukcji odkupu w kwietniu pojawi się też modyfikacja programu skupu papierów dłużnych (np. w zakresie terminów i liczby aukcji). Cały czas głównym czynnikiem ryzyka pozostaje sytuacja na rynkach bazowych. W ostatnich dniach rentowności 10-letnich Bundów przebiły dolne ograniczenie kanału bocznego otwierając przestrzeń do spadku. Te ruchy w najbliższych dniach będą wspierać też czynniki fundamentalne. Wśród nich wymienić można m.in. zapowiedź zwiększenia skali skupu aktywów przez EBC w przyszłym kwartale, niepokojący rozwój pandemii COVID-19 w Europie oraz odsuwające się w czasie programy fiskalne w UE.

Mirosław Budzicki, Arkadiusz Trzciołek, Biuro Strategii Rynkowych PKO BP