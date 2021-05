Wydobywanie kryptowalut w centrum uwagi

Duża część globalnej mocy obliczeniowej potrzebnej do wydobywania kryptowalut pochodzi z Chin, a proces ten jest popularny w tym kraju ze względu na istnienie wielu elektrowni wodnych, jak również fakt, że Chiny są dużym producentem platform sprzętowych potrzebnych do wydobywania kryptowalut

W związku z niedawnym zamiarem Chin dotyczącym ograniczenia wydobycia bitcoinów i samej działalności handlowej związanej z kryptowalutami, niektórzy górnicy chcą wynieść się z Chin. Według CoinDesk, giełda kryptowalutowa Huobi już ograniczyła lub zawiesiła niektóre ze swoich usług związanych z wydobyciem w Chinach kontynentalnych, a inni górnicy, tacy jak BTC.TOP i HashCow, analizują swoją dotychczasową obecność Chinach. Firma Bit Mining z siedzibą w Shenzhen ogłosiła również, że rozszerza swoją działalność i chce otworzyć nowe obiekty w Kazachstanie. Jednocześnie Iran ogłosił zakaz wydobywania kryptowalut, który zacznie obowiązywać latem.

Wywiad z Rayem Dalio

Ray Dalio, założyciel dużego funduszu hedgingowego Bridgewater Associates, stwierdził podczas wydarzenia Coindesk’s Consensus, że postrzega Bitcoin jako magazyn wartości w przyszłości, która stoi pod znakiem inflacji, i że ”…wolałby mieć Bitcoin niż obligacje”. Wywiad podsycił pozytywne nastroje na rynku kryptowalut, które panowały po niestabilnym tygodniu z rekordowo wysokimi spadkami. Dalio zastanawia się jednak, czy rządy będą tolerować kryptowaluty.

ETF-y idą w kierunku zieleni

Nowy wniosek o Bitcoin ETF złożony przez One River Digital Asset Management do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wskazuje, że ten ETF zamierza być neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Według zgłoszenia One River Digital Asset Management zamierza „zrównoważyć ślad węglowy związany z bitcoinem poprzez zakup i wycofanie kredytów węglowych niezbędnych do rozliczenia szacowanej emisji dwutlenku węgla związanej z posiadanymi bitcoinami”. Propozycja tego ETF-u dołącza do puli już rozpatrywanych przez SEC wniosków, choć ten konkretny ma ewidentnie bardziej ekologiczny charakter.

Anders Nysteen, analityk Saxo Banku