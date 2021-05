Kto może podnieść ceny, a kto musi je obniżyć, żeby cokolwiek sprzedać?

Ceny idą w górę, zwłaszcza środków produkcji (paliw, surowców, produktów rolnych), a w ślad za tym produktów końcowych. Nie wszędzie jednak tak szybko, jak w naszym regionie: siła cenowa firm na wielu rynkach Unii europejskiej jest na tyle słaba, że ceny produktów końcowych rosną tam aktualnie wolniej niż koszty produkcji. Czy i kto może jeszcze podnieść, a kto musi obniżać ceny – to kluczowa informacja o tym, jaka jest siła rynkowa (a więc i w perspektywie wypracowywane marże oraz płynność finansowa) odbiorców na największym rynku polskiego eksportu, w Unii Europejskiej. Duży popyt na polskie produkty nie zawsze wiąże się z dobrą kondycją zamawiających – w wielu sektorach polscy dostawcy muszą uważać, a nawet zabezpieczyć swoje transakcje, aby nie stać się dostawcami ostatniej szansy dla europejskich firm w ewidentnych kłopotach rynkowych? Zaskakujące mogą być też wnioski o kondycji cenowej czempiona polskiego eksportu, czyli sektora spożywczego

Jak wskazuje najnowszy raport Euler Hermes „SUPERMOCE W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA CEN - Które sektory strefy euro je posiadają?”, z perspektywy ryzyka sektorowego jedynie sektory: farmaceutyczny, komputerowy i elektroniki użytkowej są odporne w Europie na wzrost cen środków produkcji. Z grona czterech krajów z najwyższą w Europie inflacją, aż trzy to nasz region geograficzny, nie wszędzie jednak jest taki margines podnoszenia cen uzasadniony lokalnym popytem i potencjałem eksportowym (na który wpływ ma konkurencyjność cenowa produkcji, ale też sprzyjający kurs lokalnej waluty w krajach spoza strefy Euro). Większość sektorów strefy Euro ma pewną zdolność kształtowania cen, a więc i kształtowania satysfakcjonującego poziomu marż, jednak dopiero w perspektywie długoterminowej. Sektory spoza wymienionej trójki (a więc większość) mogą w ciągu najbliższych kilku miesięcy odczuwać presję na marże, ponieważ, zgodnie z prognozą tych ekspertów, ceny środków produkcji spadną dopiero w III kwartale 2021 roku. Analiza opiera się na badaniu współzależności w zakresie: krótkoterminowej zdolności kształtowania cen, elastyczności popytu, tendencji w zakresie rentowności, ostatnich zmianach w cenach środków produkcji oraz zdolności do kompensowania rosnących cen środków produkcji za pomocą eksportu.

infografika - ceny / autor: Euler Hermes

Jak czytamy dalej, jedynie sektory odpowiadające za jedną trzecią zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych (HICP) są w stanie podnieść ceny detaliczne. W związku z tym eksperci EH oceniają, że nic nie wskazuje na to, by inflacja w strefie euro miała trwale wzrosnąć.

Polska – wzrost cen żywności jeszcze… za mały

W Polsce zdolność sektorów do kształtowania cen w perspektywie krótkoterminowej przedstawia się trochę podobnie, ale też nieco inaczej niż w strefie euro. Podobną obecnie co w strefie euro, wysoką siłę cenową mają polskie sektory elektroniki, sprzętu komputerowego oraz restauracyjny. Odmienną, czyli nie tak wysoką jak w strefie euro bieżącą siłę cenową ma w Polsce sektor włókienniczy (i szerzej odzieżowo-obuwniczy). Również odmienną niż w strefie euro, ale na drugim krańcu skali – czyli wysoką siłę cenową ma sektor budowlany (przede wszystkim materiałów budowlanych, chociaż dobrze też prezentuje się siła cenowa sektora usług budowlanych) – ocenia Tomasz Starus, członek Zarządu ds. Oceny Ryzyka w Towarzystwie Ubezpieczeń Euler Hermes. - Odrębnym przypadkiem jest zaś jest sektor spożywczy, przynajmniej nie tak jednoznacznym jak na rynkach strefy Euro – mający w Polsce pewną zdolność do kształtowania cen, ale niewystarczającą. Pomimo dużej skali produkcji jak i popytu (także eksportowego) oraz – co ważne stosunkowo wysokiego wzrostu cen w skali roku, nie oznacza to iż ceny są adekwatne do wzrostu kosztów i pozwalają je zrekompensować (więcej – wspomniany raport). Uzasadnia to większą dbałość o spływ należności, jako ubezpieczyciel polskich eksporterów widzimy wzrost popytu na zabezpieczanie transakcji właśnie w sektorze spożywczym. Co prawda zjeść musi każdy, ale nie każdy za żywność zapłaci, przynajmniej w rozsądnym terminie, co przy niskich marżach ich producentów zachwiać może ich płynnością.