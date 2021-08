Energetycy z PGE GiEK obchodzą swoje święto

*13 sierpnia w Bełchatowie spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE zorganizowała uroczystą akademię z okazji Dnia Energetyka, podczas której zasłużeni Energetycy otrzymali branżowe i państwowe odznaczenia.8

Dziś nowym wyzwaniem dla naszej energetycznej niezależności jest konieczność ograniczenia emisji dwutlenku węgla i potrzeba strukturalnych zmian w produkcji energii. Jest sprawą najwyższej wagi, abyśmy działając wspólnie, uniknęli zagrożeń i dobrze wykorzystali szansę, jaką niesie ze sobą zielona transformacja. Jak podkreślałem wielokrotnie, proces ten musi przebiegać w taki sposób, aby zapewnić pracownikom sektorów wydobywczego i energetycznego godne miejsca pracy i wsparcie w zdobywaniu nowych kompetencji. Musimy też zrobić wszystko, aby jak najlepiej wykorzystać wiedzę, doświadczenie i umiejętności specjalistów pracujących w branży energetycznej – podkreślił w liście Andrzej Duda, Prezydent RP.

Energetyka stanowi fundament bezpieczeństwa, stabilności i ekonomicznego wzrostu naszego kraju, a przy tym bezpośrednio wpływa na życie każdego z nas. Dlatego w tym świątecznym dniu warto docenić codzienną pracę tych, którzy z poświęceniem dbają o to, by każdego dnia prąd płynął do naszych gniazdek, a cały system elektroenergetyczny funkcjonował bez przeszkód. Tym bardziej, że polska energetyka wciąż mierzy się z wieloma wyzwaniami, wynikającymi między innymi z rosnącego zapotrzebowania na energię i potrzebą nowych inwestycji – napisała Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu RP.

Państwa koncern, lider branży wydobywczej węgla brunatnego, jest gwarantem systematycznego rozwoju polskiej energetyki konwencjonalnej. Jako jeden z kluczowych dostawców energii elektrycznej współtworzy sprawne funkcjonowanie systemu energetycznego w Polsce. Nie byłoby to możliwe bez Państwa profesjonalizmu, doświadczenia, ciągłego doskonalenia i odpowiedzialnej pracy. Doceniamy służbę, którą pełnią nasi Energetycy. Jej wykonywanie to powód do dumy, a zarazem ogromna odpowiedzialność – czytamy w liście Mateusza Morawieckiego, Premiera RP.

Dziś sektor energetyczny stoi przed ogromnym, dziejowym wyzwaniem. Związane jest to z koniecznością transformacji w wyniku polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Celem nadrzędnym jest zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego. Chodzi też o zapewnienie pokrycia zwiększającego się zapotrzebowania na energię, tak by w znaczący sposób korzystać z krajowych źródeł i uniknąć drastycznego wzrostu cen. Transformacja musi być bezpieczna, stopniowa i dostosowana do polskich warunków. Jestem pewien, że rodzima branża tym wyzwaniom podoła – podkreślił w liście Jacek Sasin, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych.

Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, w swoich życzeniach docenił Energetyków za wyjątkową służbę i ciężką pracę, jaką jest zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego Polski, szczególnie w czasie zmieniającego się otoczenia branży energetycznej.

Dzień Energetyka to wielkie święto całej branży energetycznej i jest to czas, kiedy mówimy o naszych osiągnięciach, sukcesach, ale także o naszej codziennej służbie, którą jako Energetycy pełnimy, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne Polsce. Zarówno przed nami, jak i przed całą branżą energetyczną stoi wiele wyzwań. PGE Polska Grupa Energetyczna, będąc liderem polskiej elektroenergetyki, ma w związku z tym pewne obowiązki i musi nadawać ton, aby w przyszłości kontynuować naszą służbę i zapewnić Polakom energię elektryczną pochodzącą z polskiego przedsiębiorstwa. Przed nami ogromne wyzwania – nie tylko inwestycyjne, ale także w wymiarze społecznym. Chcemy dalej być liderem polskiej branży energetycznej i razem z Państwem tego dokonamy. Jesteśmy w trakcie procesu transformacji i to Państwo będziecie beneficjentem tej zmiany. Beneficjentem tej zmiany będzie także Polska, ponieważ jestem przekonany, że nam wszystkim zależy na tym, żeby nasz kraj był bezpieczny i suwerenny energetycznie – zapewnił, w specjalnie nagranym z tej okazji materiale filmowym dla pracowników, Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Codziennie tysiące pracowników PGE GiEK zapisuje nowe karty w historii polskiej energetyki, dając gwarancje pewnych, bezpiecznych dostaw energii do milionów polskich gospodarstw. Za każdy dzień Państwa trudnej i niezmiernie odpowiedzialnej służby, którą chyba trafniej byłoby nazwać misją, wszystkim Wam dzisiaj dziękuję i gratuluję. Państwa zaangażowanie w każdych, niejednokrotnie trudnych warunkach pracy, sprawiło, że spółka PGE GiEK decyduje niezmiennie o stabilności polskiego systemu energetycznego – podkreślił w swoim wystąpieniu Andrzej Legeżyński, Prezes Zarządu PGE GiEK.

Mamy doświadczenie w działaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem natury oraz z uwzględnieniem kosztów społecznych i ekonomicznych. Śmiało mogę powiedzieć, że to właśnie Państwo – świetnie przygotowani, w pełni profesjonalni pracownicy naszej spółki jesteście dziś najlepszym gwarantem przeprowadzenia w Polsce sprawiedliwej transformacji energetycznej. Podkreślam – sprawiedliwej, przemyślanej i rozłożonej w czasie – dodał Andrzej Legeżyński.

Jak co roku, podczas akademii Pracowników elektrowni należących do PGE GiEK uhonorowano odznaczeniami państwowymi i branżowym. Przyznano 12 złotych i jeden srebrny medal za długoletnią służbę, ośmiu Pracownikom wręczono medale „za zasługi dla energetyki”, oraz jeden dyplom dla innowatorów. Uroczystość zakończyła się występami artystów z ogólnopolskiej i lokalnej sceny muzycznej.

W uroczystej akademii udział wzięli m.in. Mariusz Robert Rusiecki, Doradca Prezydenta RP, przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w tym Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju oraz Wojciech Krawczyk, zastępca Dyrektora Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych w MAP, Europoseł Anna Zalewska, Posłowie Małgorzata Janowska, Grzegorz Lorek, Marek Matuszewski, Piotr Polak i Robert Telus, a także przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i kościelnych. Grupę Kapitałową PGE reprezentował Ryszard Wasiłek, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE Polskiej Grupy Energetycznej, oraz zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna na czele prezesem Andrzejem Legeżyńskim.

PR/RO