Nietypowa działalność KFC. Rusza... z hotelem

W sierpniu goście i mieszkańcy Londynu będą mogli skorzystać z nietypowej propozycji KFC

Sieć fast foodów na jedenaście dni uruchamia hotel. Będzie można w nim za darmo zamówić potrawy z kurczaka o równowartości 139 dol. (ok. 540 zł). Rusza 18 sierpnia.

Za jedną noc spędzoną w hotelu KFC będzie trzeba zapłacić 154 dolary, czyli około 600 złotych. Jak tłumaczy KFC - jest to symboliczna akcja promocyjna. 11 dni nie jest przypadkowe – nawiązuje do 11 ziół i przypraw, wykorzystywanych w procesie przygotowywania słynnych kurczaków. Z kolei słowo „Harland” to imię założyciela sieci – pułkownika Harlanda Davida Sandersa.

Business Insider/KG