Wybuch cysterny z paliwem! Dramat ofiar, dziesiątki rannych

Belgijskie media informują o dwóch eksplozjach, do których doszło dzisiaj rano na lotnisku w Brukseli. Do trzeciego wybuchu miało dojść na stacji metra Maalbeek w pobliżu siedzib instytucji Unii Europejskiej. Pierwsze informacje mówią o tym, że w eksplozjach zginęło co najmniej kilkanaście osób, kolejnych kilkadziesiąt jest rannych - tak podają belgijskie służby.