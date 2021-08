Ewakuacja! Włosi także uciekają z Afganistanu

Samolot włoskiego lotnictwa wojskowego odleciał w nocy z niedzieli na poniedziałek ze stolicy Afganistanu, Kabulu z około stu ewakuowanymi obywatelami Włoch- ogłosił szef MSZ Luigi Di Maio. Zapowiedział, że w najbliższych dniach zostaną wysłane kolejne maszyny.

Szef włoskiej dyplomacji powiedział w radiu RAI, że wśród około stu Włochów, którzy opuścili Kabul są pracownicy ambasady i Agencji do spraw współpracy i rozwoju , a także inni obywatele, którzy zareagowali na apele MSZ w Rzymie o to, by wrócili do kraju.

„Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa personelowi ambasady włoskiej i pozostałym obywatelom, którzy odpowiedzieli na nasz apel”- oświadczył Luigi D Maio w publicznym radiu. Wyjaśnił, że to pierwszy lot z Kabulu , a na najbliższe dni zaplanowano następne, by sprowadzić obywateli włoskich.

Jak zaznaczył minister Di Maio, w Afganistanie pozostanie komórka włoskiej dyplomacji. Sytuację w Afganistanie w kolejnym dniu ofensywy talibów i zdobycia przez nich Kabulu określił jako „tragiczną”.

„Po tym, jak wyszkoliliśmy afgańskie siły wojskowe i porządkowe, tak szybka kapitulacja rodzi wiele pytań i zmusza do pilnej refleksji. Nie porzucimy narodu afgańskiemu, będziemy dalej realizować projekty współpracy , by chronić prawa dzieci, kobiet i pozostałych obywateli afgańskich”- oświadczył szef MSZ.

Ansa podała, że na pokładzie samolotu lecącego z Kabulu do Rzymu są także afgańscy współpracownicy włoskich przedstawicieli.

PAP/ as/