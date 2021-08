Premier: Polski Ład ma tworzyć setki tysięcy nowych miejsc pracy

Wsparcie polskich przedsiębiorców to część naszej filozofii rozwoju. Polski Ład ma tworzyć setki tysięcy nowych miejsc pracy i to jest bardzo ważna część tego planu - powiedział w poniedziałek podczas wizyty w Sieroniowicach w woj. opolskim premier Mateusz Morawiecki

Morawiecki, podczas wizyty w centrum logistycznym firmy Dino w Sieroniowicach w woj. opolskim powiedział, że wsparcie administracyjne w pozyskiwaniu zgód środowiskowych, wsparcie finansowe i kapitałowe, to istotne z punktu widzenia rządu działania na rzecz polskich przedsiębiorców.

„To część naszej filozofii rozwoju. Polski Ład ma tworzyć setki tysięcy nowych miejsc pracy i to jest bardzo ważna część tego planu” - stwierdził premier.

„Jako państwo UE, w którym poziom bezrobocia jest jednym z najniższych, poprzez pączkujące inwestycje, (…) tworzą się nowe miejsca pracy i jednocześnie nowe perspektywy rozwoju” - mówił Morawiecki.

Według niego to „nowe perspektywy tworzenia się nowej, polskiej, coraz silniejszej klasy średniej”.

Szef rządu wyraził również nadzieję, iż przedsiębiorcy docenią zmiany wprowadzane przez Polski Ład, które w opinii premiera mają ułatwiać ich działalność.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

PAP/KG